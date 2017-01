Haïti - Sécurité : Les USA n'aideront pas Haïti à avoir une armée





À moins d’un mois de la prestation de serment du Prochain Président d’Haïti, Jovenel Moïse, le premier désaccord avec les État-Unis apparaît.



Rappelons que lors de sa campagne, Jovenel Moïse avait déclaré « Les Forces Armées d'Haïti c'est une prérogative constitutionnelle [...] Un pays n'est pas maître de lui-même s'il n'a pas une Force Armée [...] la force d'un pays est basée sur un système de défense qui est fort, une armée moderne qui est fondé sur l'objectif d'assurer la protection du pays » et par la suite sur la Voix de l’Amérique il avait déclaré « [...] L’armée d’Haïti figure jusqu’à présent dans la Constitution. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Haïti a son essence dans l’armée [...]. » sans que l’on sache, comme ce fut le cas sous la Présidence de Martelly, comme Haïti entendait financer les coûts de cette future armée...



Cette volonté politique clairement exprimée de doter Haïti d’une armée n’aura pas le soutien, notamment financier de l’oncle Sam, si l’on en croit les récentes déclarations de l’ancien Ambassadeur Américain accrédité en Haïti et coordonnateur spécial d’Haïti au Département d’État Kenneth Merten qui s’exprimait lors d’une entrevue sur la Voix de l’Amérique.



Tout en reconnaissant que la création d’une armée demeure une affaire strictement haïtienne il a tenu à préciser « Nous avons toujours supporté une police civile pour assurer la sécurité d’Haïti. Nous avons dépensé beaucoup d’argent pour avoir une police professionnelle [...] C’est difficile d’imaginer que les États-Unis soient prêts à donner une contribution financière à une force armée. Les contribuables, le Département d’État et la Maison-Blanche ne le verraient pas d’un bon œil. »



TB / HaïtiLibre