Haïti - FLASH : Terrible accident, une vingtaine de morts des dizaines de blessés





Dimanche s'est produit un terrible accident à Morne La Crête, une localité dans le Nord-Ouest d'Haïti, sur la route nationale #5 à une cinquantaine de kilomètres de Port-de-Paix, lorsqu’un autobus, immatriculé TP-48622, assurant le trajet Port-de-Paix/Port-au-Prince transportant 64 passagers, s’est renversé après être entré violemment en collision avec un camion...



Selon les informations du Centre Ambulancier National (CAN) d'Haïti il y aurait une vingtaine de morts, dont 11 personnes décédées sur place. Plusieurs dizaines de blessés ont été transportés à l’hôpital de Gros-Morne et aux Gonaïves pour y recevoir des soins que leur état nécessite. Divers organismes de secours se sont rendu sur le site de l'accident, certains des blessés sont dans un état grave.



Pour le moment les causes de l’accident demeurent inconnues, outre le fait que la route est en très mauvais états et que l’accident s’est produit dans une zone de travaux, l’autobus n’était pas en très bon état de fonctionnement. Selon des témoignages de passagers rescapés, au cours du trajet le chauffeur aurait fait plusieurs arrêts pour que le mécanicien de l’autobus répare des problèmes mécaniques. De plus, il semblerait que lors de ces arrêts le chauffeur aurait consommé de l’alcool et qu'au moment le l'accident où il a perdu le contrôle de son véhicule, il était en état d’ivresse. Le chauffeur qui a survécu, a prit la fuite au moment de l'accident...



Il s'agit du premier accident routier majeur en Haïti de cette nouvelle année...



HL/ HaïtiLibre