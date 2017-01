Haïti - Actualité : Zapping politique...





La CARICOM félicite Jovenel Moïse :

L’Ambassadeur Irwin LaRocque, Secrétaire général de la CARICOM, a félicité le Président élu d'Haïti, Jovenel Moise, qui a été déclaré vainqueur des élections présidentielles du 20 novembre 2016 http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-Président.html



« La Communauté des Caraïbes (CARICOM) tient à féliciter le Président élu Jovenel Moise qui a été déclaré vainqueur à la suite de la publication, le 3 janvier 2017, par le Conseil électoral provisoire haïtien des résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles de 20 Novembre 2016.



La Communauté attend avec intérêt l'investiture du Président élu le 7 février 2017 qui marquera le retour à la gouvernance constitutionnelle et la poursuite du renforcement de la démocratie haïtienne.



La Communauté a également pris note des résultats des élections législatives partielles. Il est à espérer que le cycle électoral sera achevé de façon libre, pacifique et en temps opportun, ce qui permettra de rendre complet les pouvoirs exécutifs et législatifs du gouvernement. »



Loi sur les frais scolaires :

La publication de la loi sur les frais scolaires publié dans le journal officiel le Moniteur http://www.icihaiti.com/article-19727-icihaiti-politique-publication-de-3-arretes-presidentiels.html vise à soulager les parents devant les coûts importants des frais de scolarité. Selon cette loi, 50% de ces frais, devront être versés à la rentrée, 25 % au début du second trimestre et le reste au début du troisième trimestre. Ces frais ne pourront être revus à la hausse que tous les 4 ans et l’augmentation de pourra pas dépasser 10%, selon l’article 4 de cette loi.



Rafael Correa à l’investiture de Jovenel Moïse :

Samedi, le Président Rafael Correa a annoncé son agenda international jusqu'à la fin de son gouvernement, parmi ses déplacements, le Président de l'Équateur le 7 février prévoit assister au changement de gouvernement en Haïti.



Assemblée des Jeunes aux Nations-Unies :

Joseph Max Veve, le Jeune Ambassadeur du Gouvernement Jeunesse d'Haïti (GJH), représentera Haïti à l'Assemblée des Jeunes aux Nations-Unies, à New York du 1er au 3 février 2017. Il sera accompagné de quatre jeunes professionnels et étudiants haïtiens de la structure « Haïti Leve » pour aborder les questions relatives aux objectifs de développement durable de 2030.



Des cadeaux pour les enfants haïtiens en RD :

Vendredi et samedi dans le cadre de la fête des Rois, le Consulat Général d'Haiti à Santiago (RD) a remis des jouets à plus de 100 enfants haïtiens dans la zone de Las Minas; localité de Santiago.



Graduation en sciences juridiques à Petit-Goâve :

Dimanche a eu lieu la Cérémonie de Graduation de la première promotion sortante de l’Annexe de l"école de droit et des sciences économiques des Cayes à Petit-Goâve. Après 4 ans d’études en sciences juridiques, 16 étudiants finissants ont pu obtenir leur certificat. Le responsable des affaires académiques, Me Marthel Jean Claude les a exhortes à être des exemples, à changer le monde de la basoche et à fuir la corruption, concluant « science sans conscience n'est que ruine de l’âme, l'honneur est le plus bel héritage que l'on peut laisser laisser a la postérité » IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)



