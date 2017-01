Haïti - Actualité : Zapping politique...





Le dossier de Guy Philippe au Parlement :

Cholzer Chancy, président de la Chambre des députés informe que le parlement fixera bientôt sa position sur le dossier Guy Philippe, ainsi que sur l’accord du 17 octobre 1997 entre la Secrétaire d’État américaine Madeleine Albright et le Président René Préval relatif à la lutte contre le trafic de la drogue par mer et par air et l'interprétation qui en a été faite.



Maigre bilan au Sénat... :

Lundi à l’occasion de l'ouverture de l'année législative le Sénat a présenté un maigre bilan de ses réalisations : 7 séances plénières ont été réalisées au niveau du Sénat, 2 lois ont été votées (loi organique de l’UCREF et celle sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) ; 8 propositions de loi ont été déposées par-devant le bureau, 5 textes votés à la Chambre des députés ont être transmis au Sénat, 9 missions ont été effectuées hors du territoire national et les Commissions permanentes ont tenu au total 19 rencontres...



Propos du Sénateur Riché sur l’arrestation de Guy Philippe :

Pour le Sénateur Riché, l'arrestation et l'extradition du Sénateur Guy Philippe est « un coup dur porté contre les institutions démocratiques du pays parce que Guy Philippe a été élu Sénateur. Donc automatiquement élu, il a normalement une certaine couverture qui devrait lui épargner ce genres de traitement [...] » de plus, il déplore que « le pays est impuissant face à ce genres de dérapages » en raison de l’absence d’une armée en Haïti...



RAPPEL Miami : Passeport Service Rush :

« Nous regrettons de vous informer que le département des passeports du Consulat est temporairement incapable de délivrer des passeports “Rush Service” (urgence). Pour le moment, seuls les passeports “Service régulier” peuvent être délivrés. Merci pour votre patience et compréhension. » réitère le Consulat Général d'Haiti à Miami. http://www.haitilibre.com/article-19729-haiti-actualite-zapping-politique.html



Propos de Réginald Boulos :

L’homme d’affaires et ancien Président de la Chambre de Commerce et d'Industries d'Haïti Réginald Boulos, a déclaré suite à la victoire de Jovenel Moïse http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html « Si les perdants se doivent de ne pas tomber dans l’amertume, les gagnants ne peuvent non plus faire preuve de griserie. [...] Mais plutôt le besoin, la nécessité, l’obligation de tous les haïtiens de se mettre ensemble pour tenter de gagner la bataille pour une éducation de qualité, des soins de santé décents, des emplois durables avec des salaires adéquats, un environnement reconstruit, et une agriculture qui donne à manger a tous ses enfants. Le rôle de Jovenel est de faire preuve de leadership rassembleur, sans parti pris, sans dette à qui que ce soit, sinon son engagement envers le peuple haïtien »



Renforcement de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haiti :

Dans le cadre du plan de renforcement de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haiti (CCAH) et son désir d'offrir aux investisseurs haïtiens et étrangers les solutions efficaces de résolution de conflits commerciaux, que sont la Médiation et l'Arbitrage. La CCAH, affiliée à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haiti (CCIH) et le Centre de Facilitation des Investissements(CFI) annonce la signature d'un accord de partenariat.



HL/ HaïtiLibre