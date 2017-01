Haïti - Politique : Nouveau bureau à la Chambre basse, blocage au Sénat





Mardi, le Député Cholzer Chancy a été reconduit comme Président de la Chambre basse par acclamation et les membres du bureau de la Chambre ont été élus.



Composition du nouveau Bureau de la chambre des Députés :

Cholzer Chancy, Président (AAA)

Jacques Saint-Louis, Vice-président aux Séances (PHTK)

Enel Apollon, Vice-président aux affaires Administratives (Pitit Dessalines)

Jean Willer Jean, 1ère Secrétaire (KID)

Hermano Exinord, 2ème Secrétaire (INITE)

Gary Bodeau, Questeur (BOUCLIER)

Luc Claude Guillaume, Vice-Questeur (Renmen Ayiti)



« Merci aux honorables collègues députés qui m'ont élu Président de la chambre des députés pour un second mandat, » a déclaré Cholzer Chancy.



Au niveau du Sénat la situation est plus compliquée et l’élection du bureau n’a pas pu avoir lieu comme prévu, plusieurs sénateurs ayant manifesté la volonté de se porter candidat au poste de Président du bureau. Les Sénateurs de l'Artibonite Youri Latortue (favori dans la course) et Carl Murat Cantave, n'ont pas encore trouvé le consensus nécessaire et l’absence de quorum (14 sénateurs à l’appel nominal) a empêché la tenue de la séance.



Selon nos informations, le Sénateur Jean Renel Sénatus (Groupe du Centre) laisse entendre qu’il compte également se présenter à la Présidence du Sénat.



Notez que Ronald Larèche, le Président sortant de la Chambre haute, s’est déchargé de ses responsabilités. Pour le moment, le Sénat est paralysé et ne peut poser aucun acte administratif ni convoquer de membres du Gouvernement jusqu’à l’élection d'un nouveau Bureau.



L'élection du bureau devrait être de nouveau à l'ordre du jour ce mercredi.



S/ HaïtiLibre