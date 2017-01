Haïti - RD : Saisie de près de 2 tonnes d’ail de contrebande provenant d’Haïti





Le CESFRONT (Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza) informe avoir saisie au cours de plusieurs opérations de contrôle, près de deux tonnes d’ails (200 sacs) à la frontière dominicaine, que des haïtiens et dominicains ont essayé d'introduire en contrebande depuis Haïti par Montecristi et Dajabón.



Le Général Frugis Martinez, Chef du CESFRONT a déclaré que l’ail de contrebande avait été trouvé aux points de contrôle des véhicules en provenance d'Haïti. Il a précisé que cette marchandise était destinée à divers établissements commerciaux à Dajabón, Montecristi et d'autres endroits dans la zone frontalière.



Lors de ces opérations le Général Martínez a également indiqué avoir saisie de nombreuses motos qui avaient été volés et détenus plusieurs dizaines d'haïtiens illégaux qui tentaient d’entrer sur le dominicain et saisi les véhicules qui transportaient ces migrants illégaux.



Rappelons que la contrebande d’ails en provenance d’Haïti a destination de la République Dominicaine est importante : en mai 2016, 300 kg d’ail saisis (30 sacs) http://www.icihaiti.com/article-17564-icihaiti-rd-saisie-d-ail-de-contrebande-en-provenance-d-haiti.html mi-mars 2016 plus de 4 tonnes saisies (440 sacs) http://www.icihaiti.com/article-16908-icihaiti-contrebande-saisie-de-plus-de-440-sacs-d-ail-en-provenance-d-haiti.html fin août 2015 plus de 4 tonnes saisies (437 sacs) http://www.icihaiti.com/article-14964-icihaiti-republique-dominicaine-saisie-de-plus-de-4-tonnes-d-ail-de-contrebande-en-provenance-d-haiti.html toujours en août 2015, plus d'une tonne (137 sacs) http://www.icihaiti.com/article-14821-icihaiti-republique-dominicaine-saisie-d-ail-de-contrebande.html en février 2015 plus de 12 tonnes (1,204 sacs) http://www.haitilibre.com/article-13202-haiti-republique-dominicaine-saisie-de-12-tonnes-d-ail-de-contrebande-en-provenance-d-haiti.html .



SL/ HaïtiLibre