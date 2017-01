Haïti - FLASH : La UNIBANK achète les opérations de Scotiabank en Haïti





La UNIBANK, la plus importante institution financière d’Haïti a annoncé qu'elle a conclu une entente pour l'achat des opérations de Scotiabank en Haïti. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.



Cette transaction permettra aux clients d'accéder à une gamme plus vaste de produits et de services, ainsi qu'à un réseau plus grand de succursales et de guichets automatiques de banque (ATM).



Dans le cadre de celte transaction, UNIBANK fera une offre d'emploi à tous les employés de Scotiabank, et conservera les quatre succursales. En outre, Seotiabank établira une relation de correspondant bancaire avec UNIBANK.



« Nous croyons qu'Unibank est le partenaire idéal pour cette transaction, puisque nous partageons le même engagement envers le service à la clientèle et la même réputation d'employeur de premier choix » a expliqué Jacqueline Sharp, Première Vice-présidente et Chef, Région Nord et Centre des Antilles à Scotiabank.



« Grâce à cette acquisition, UNIBANK renforcera sa position de leader sur le marché. Avec l'ajout de quatre succursales, elle continuera à offrir une large gamme de produits et services à ses nombreux clients en Haïti et à l'étranger » à souligné F. Carl Braun, le Président du Conseil d'Administration (Chairman & Chief Executive Officer) d'UNIBANK.



Au cours des prochains mois, les deux entreprises travailleront en collaboration afin d'assurer une transition harmonieuse pour les employés et les clients.



À propos de Scotiabank :

La Banque Scotia (Scotiabank) une banque canadienne internationale de Nouvelle-Écosse, un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles. en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donnée pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés. des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2016, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88,000 employés avec un actif de 896 milliards de dollars.



À propos d'Unibank :

UNIBANK S.A. est une société anonyme de banque commerciale constituée en vertu des lois de la République d'Haïti. Elle exerce principalement ses activités dans les segments de marché suivants: services bancaires aux particuliers, petites, moyennes et grandes entreprises; services de banque d'affaires; transferts transfrontaliers; micro-crédit rural et urbain; et assurances. Elle est la plus grande banque d'Haïti avec un actif dépassant 1.3 milliard de dollars US et des capitaux propres s'élevant à 180 millions de dollars US (au 30 septembre 2016), Elle est classée parmi les 25 plus grandes banques du CARICOM en terme d'actifs et de capitaux propres (classement établi par le Financial Times). UNIBANK et son groupe de sociétés offrent des services financiers à environ 900,000 clients en Haïti et à 300,000 Haïtiens vivant à l'étranger. Ses parts de marché pour les dépôts et les prêts sont respectivement de 31.8 % et de 30.6 % (Rapport statistique de la Banque Centrale au 30 septembre 2016). Le groupe UNIBANK emploie 2,017 personnes et opère un réseau de 46 succursales et kiosques et plus de 2,400 autres points de vente et de service (ATM, POS, Agents Bancaires Autorisés).



HL/ HaïtiLibre