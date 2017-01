Haïti - Politique : Réunion entre Privert et le Président élu Jovenel Moïse





Mercredi au Palais National, dans le cadre de la passation des pouvoirs prévue par la Constitution le 7 février prochain, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné du Premier Ministre, Enex Jean-Charles, a tenu, une réunion avec le Président élu Jovenel Moïse qui était accompagné de plusieurs collaborateurs.



Dans le cadre de la passation des pouvoirs une Commission mixe composée de 10 membres a été officiellement mis en place.



Membres de la Commission du Gouvernement actuel :

La Commission sera coordonnée par Jean-Max Bellerive (co-coordonateur), Chef de cabinet de Privert, assisté de Joanas Gué, Conseiller du Chef de l’État, de Maritès Ménager, la Secrétaire générale de la Primature, d’André Lemercier Georges, Chef de cabinet du Premier Ministre et d’Herbert Docteur, membre de cabinet du Premier Ministre.



Membres de la Commission de Jovenel Moïse :

La Commission sera coordonnée par Wilson Laleau (co-coordonateur) assisté de Mme Christine C. Jacques, Ardouin Zephirin, Jean Walnard Dorneval et Gerd Pasquet.



Au terme de cette rencontre, une première réunion de travail s'est immédiatement tenue et une transmission de documents a déjà eu lieu entre les membres de la Commission de passation de pouvoirs.



HL/ HaïtiLibre