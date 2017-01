Haïti - Séisme 2010 : Déclaration de l'Ambassadeur de l'Union Européenne





Mercredi dans le cadre de la commémoration du séisme dévastateur qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, l'Ambassadeur de l'Union Européenne Vincent Degert a tenu a exprimer sa profonde solidarité avec toutes les familles endeuillées par cette tragédie, l'ensemble de la population et les autorités haïtiennes.



« [...] En cette journée de recueillement, il est également utile et pertinent de réfléchir à toutes les mesures qui sont prises pour renforcer la préparation aux désastres naturels. Dans ce contexte, l'Union Européenne salue l'initiative des autorités d'avoir déclarée le 12 janvier 2017 « Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres ».



Le séisme dévastateur de 2010 avait apporté la preuve douloureuse et tragique que la préparation était dramatiquement insuffisante. Or avec un territoire national à haut risque, de la faille septentrionale à quelques encablures du Cap-Haïtien aux autres fractures qui traversent le sous-sol du pays telle que la faille Enriquillo, la question n'est malheureusement pas de savoir si un autre tremblement de terre va frapper Haïti, mais quand et de s'y préparer.



[...] L'Union européenne, avec ses États membres et les autres partenaires internationaux, se trouve activement engagée aux côtés des autorités haïtiennes et de la population pour contribuer à relever ces défis de la préparation aux risques et désastres et renforcer la capacité des populations à faire face, s'adapter et à se relever après qu'une catastrophe ait frappée.



Ces efforts doivent non seulement être poursuivis, mais redoublés. Il s'agit de la meilleure façon de rendre concrètement hommage aux victimes du 12 janvier 2010, en montrant que nous ne les oublions pas et que nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour anticiper et diminuer le plus possible d'autres drames à l'avenir. »



HL/ HaïtiLibre