Haïti - FLASH : Mauvaise nouvelle pour le Président Jovenel Moïse





Dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales pour 2017, publié cette semaine, la Banque Mondial concernant l’économie d’Haïti, estime maintenant que la croissance économique d’Haïti sera négative pour s’établir à -0,6%.



Une mauvaise nouvelle pour le pays et pour le nouveau Président élu d’Haïti, Jovenel Moïse qui doit prendre les rennes du pouvoir le 7 février prochain.



Seul le Venezuela dans ce rapport fait pire qu’Haïti avec une décroissance économique attendu de -4.3%.



Les deux meilleures économies de la région caraïbes étant le Panama (+5,4%) et la République Dominicaine (+4,5%)



Selon le Fonds Monétaire International, l’instabilité et les incertitudes politiques en 2016 ont découragé les investisseurs et freiné les dépenses d’investissement dans plusieurs pays, notamment en Argentine, au Brésil, en Haïti, en Bolivie et au Venezuela. De plus, le manque d’infrastructures, leurs piètres qualités combinés aux faibles compétences de la main-d’oeuvre, ont été quelques uns des obstacles à la croissance de la productivité dans ces pays.



TB/ HaïtiLibre