Haïti - Politique : Youri Latortue nouveau Président du Sénat





Vendredi, le Sénateur Youri Latortue (Ayiti an Aksyon - AAA), un proche du PHTK et du Président élu Jovenel Moïse, a été élu Président du Sénat et de l'Assemblée Nationale avec 11 votes, contre 9 pour le Président sortant Ronald Larèche (le Sénateur Carl Murat Cantave s’étant retiré de la course)



Membres du bureau du Sénat :

Youri Latortue : Président (PHTK) ;

Jean Marie Salomon :Vice-président (OPL) ;

Ricard Pierre : Questeur (Pitit Dessalines) ;

Dieudonne Luma Étienne : 1ère Secrétaire (PHTK) ;

Willot Joseph : 2e Secrétaire (PHTK).



« Je félicite le Sénat et la Chambre des Députés pour l'élection de leur bureau respectif et leur souhaite du succès dans leur tâche » a déclaré le Président élu, Jovenel Moïse.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19769-haiti-politique-nouveau-bureau-a-la-chambre-basse-blocage-au-senat.html



HL/ HaïtiLibre