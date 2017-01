Haïti - Culture : J-1, début des activités pré-carnavalesques dans la Capitale





Vendredi, les membres du Conseil Municipal de Port-au-Prince ont eu une séance de travail avec les principaux responsables de la Direction Départementale de l’Ouest (DDO) de la Police, dans le cadre des exercices pré-carnavalesques dans la commune de Port-au-Prince, qui débuteront dimanche 15 janvier.



Le Maire Principal du Conseil Municipal, Youri Chevry en a profité pour annoncer le thème retenu pour le carnaval 2017 « An’n fè Ayiti reviv » et annoncé tout un train de mesures discutées avec la DDO, en vue de permettre que les exercices pré-carnavalesques, se déroulent dans les conditions optimales de sécurité. À cet effet la DDO mettra notamment à la disposition de la mairie, des projecteurs afin d’éclairer tout le parcours du défilé a indiqué le Maire Chevry.



Par ailleurs le Maire a annoncé que des travaux étaient en cours pour recouvrir tous les égouts à ciel ouverts identifiés dans l’aire métropolitaine afin d’éviter des accidents notamment lors des performances des bandes à pied.



En outre, le Maire de Port-au-Prince a rappelé au DJ’s les mesures qui ont été convenues avec eux mercredi, à savoir :



L’horaire de départ pour tous les DJ’s devra être scrupuleusement respecté ;



Les DJ’s devront respecter l’ordre du défilé à partir d’un "line-up" préalablement établi et communiqué à chacun ;



Interdiction formelle de diffuser sur le parcours des chansons étrangères ;



Interdiction formelle de diffuser des chansons obscènes



Tous les chars, avant d'entamer le parcours, devront inévitablement subir une inspection technique et mécanique rigoureuse par des agents de la mairie et de la Police Nationale d’Haïti, préposés à cet effet ;



Tous les chars devront être dotés d’un extincteur et d’une toilette.



Il a réitéré que l’Administration Communale de Port-au-Prince, soucieuse de faire des exercices pré-carnavalesques une réussite, entendait prendre toutes les dispositions nécessaires, d'un commun accord avec les instances concernées en vue de garantir l’ordre, la Paix publique et de prévenir tout type d’accident qui pourrait survenir sur le parcours.



Les membres du Comité Carnavalesque 2017 seront présentés incessamment au public a conclu le Maire Chevry, qui a dit compter sur le support des groupes musicaux et des artistes pour la pleine réussite du carnaval 2017.



HL/ S/ HaïtiLibre