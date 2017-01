Haïti - Actualité : Zapping politique...





Bulletins de vote en impression à Dubaï :

Pour le second tour des élections du 29 janvier 2017, les bulletins de vote seront encore une fois imprimés par la firme de Dubaï « Al Ghurair Printing and Publishing », Uder Antoine, le Directeur exécutif du Conseil Électoral Provisoire (CEP) qui a confirmé l’information, dit ne pas disposer encore des chiffres sur le coût de ces impressions, ajoutant d'autre part, que tous les matériels sensibles indispensables (bulletins de vote, procès-verbaux etc,,,) arriveront en Haïti le 18 et le 21 janvier.



Messages et pensées spéciales...

« En ce 12 janvier 2017, la Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a une pensée spéciale pour les nombreux policiers et policières tués lors du tremblement de terre du 12 janvier2010. Nous partageons la douleur des membres de leurs familles, de leurs collègues et de leurs camarades de promotion. Que leurs âmes reposent en Paix! Reconnaissance et gratitude envers les UNPol (police des Nations Unies) victimes aux côtés de la PNH ! » a déclaré Michel-Ange Gédéon Directeur Général de la PNH.



Jeudi, le Ministère de l’Éducation Nationale a eu une pensée spéciale envers tous ses employés décédés lors du séisme du 12 Janvier 2010 notamment au Bureau central du Ministère : Ginette Etienne, à la Direction des Ressources humaines : Anne Prophete, Hermancile Viaud, Desjamin Cius, Herman Petit, à la Direction de la Formation Professionnelle Gédéus Walter, au Bureau national des examens d’État (BUNEXE) : Smith Cius, et Mme Isabelle Hall ; à la DAJ : Domingue Nessime et à la Direction de la Planification et de la Coopération Externe : Jean Kenson Moise et Mildrène Simon.



Soutien japonais dans l’éducation :

Ce vendredi matin a été lancé le projet de soutien au développement des matériels didactiques en mathématiques pour l'apprentissage des élèves. A noter que ce projet se fait en partenariat avec la Coopération japonaise qui appuie l'initiative autour d'un million de dollars américains, soit ± 67 millions de gourdes.



À l’Agenda :

Vendredi, le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a rencontré les producteurs de contenus audiovisuels, ce vendredi 13 janvier dans le cadre de l'expérience pilote de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). http://www.icihaiti.com/article-19603-icihaiti-technologie-premier-test-de-tv-numerique-reussit-en-haiti.html



Vendredi, le Président élu de la République, Jovenel Moïse, a eu une réunion de travail avec son équipe de transition.



Vendredi matin, l'Ambassadrice de France Elisabeth Beton Delègue accréditée en Haïti, a reçu les représentants du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), récipiendaire du Prix des droits de l’Homme 2016 http://www.icihaiti.com/article-19530-icihaiti-social-le-gaar-laureat-du-prix-des-droits-de-l-homme.html remis le mois dernier à Paris par Jean-Marc Ayrault, le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international.



HL/ HaïtiLibre