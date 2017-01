Haïti - Tourisme : Vol inaugural de la «Bahamas Air»





Samedi matin à 9h00, le premier avion de la Bahamas Air en Haïti a atterrit à l'Aéroport International Toussaint Louvertue http://www.haitilibre.com/article-19754-haiti-flash-nouvelles-liaisons-aeriennes-avec-les-bahamas-et-cuba.html



« C'est avec un plaisir immense que nous accueillons cette nouvelle connexion entre Haïti et les Bahamas, une initiative qui sera entre autres, l'opportunité pour nous de resserrer les liens entre nos deux pays, mais aussi d'assurer de meilleurs échanges culturels » a déclaré Guy Didier Hyppolite, le Ministre du tourisme venu saluer salué le vol inaugural entre les Bahamas et Haïti.



La « Bahamas Air » dessert désormais Haïti chaque mercredi et samedi



Départ de Nassau à 6:00 a.m. arrivé à Port-au-Prince à 8:00 a.m.

Départ de Port-au-Prince à 9:00 a.m. arrivé à Nassau 11h00 a.m.



Pour réservation en ligne : www.bahamasair.com/



Par la suite la délégation d’Air Bahamas, accompagné par Pierre Chauvet de l'Agence Citadelle, a visitée le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) pour découvrir l’Histoire d’Haïti. Cette visite s’‘inscrit dans le cadre d’une tournée de prospection des sites touristiques en Haïti.



