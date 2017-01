Haïti - Football : Les Grenadiers U-20 en stage de préparation





La Sélection nationale masculine U-20 est en stage de préparation pour 3 semaines au Centre FIFA Goal de la Croix des Bouquets, sous la direction du staff technique dirigé par Wilfrid Montillas.



26 joueurs des clubs locaux ont débuter cette semaine ce stage à l'issue duquel sera choisi un groupe qui sera rejoint par des expatriés disponibles pour composer la liste finale de d’une vingtaine de joueurs devant défendre notre bicolore dans le championnat U-20 CONCACAF qui se déroulera au Costa Rica du 17 février au 5 mars prochains.



Ce championnat permettra de dégager les quatre représentants de la zone à la prochaine phase finale de coupe du monde de la FIFA en Corée du Sud (du 20 mai au 17 juin).



Selon la Fédération Haïtienne de Football (FHF), une délégation de la sélection U-20 doit laisser le pays le 1e février en direction du Costa Rica où doit se dérouler la dernière phase de la préparation des jeunes Grenadiers, récents champions de la Caraïbe. Plusieurs matches amicaux sont au programme dont un déjà confirmé contre la sélection du Costa Rica.



Se trouvant dans le Groupe B, avec St Kitts and Nevis, Panama et États-Unis , nos Grenadiers débuteront le championnat CONCACAF 2017 le 18 février contre St Kitts & Nevis avant de jouer contre les américains le 21 et les panaméens le 24.



Liste des 26 joueurs convoqués pour le stage :



Gardiens (4) :

John Wodney Paris (Roulado FC)

Reginald J.Dartilus (Tempête FC)

Davensley Benoit (Don Bosco)

Bernardo Constant (AS Mirebalais)



Défenseurs (8) :

Odilon Jérome (Aigle Noir AC)

Jimmy Ben Alexis (AS Capoise)

Fardysson Pierre ( Real H A)

Erickson Jr Joseph (Aigle Noir AC)

Denso Ulysse (Real Hope Academy)

Frantz Pithon (Aigle Noir AC)

Francy Pierre (Fica)

Emerson Georges (Baltimore SC)



Milieux de terrain (9) :

Ivener Noël (Ouanaminthe FC)

Gersony Julien (Baltimore)

Wendy St-Félix (Aigle Noir AC)

Steevenson Guillaume (Racing FC)

Kenley Dédé (Don Bosco)

Steevenson Jeudy (Exafoot)

Johnson Jeudy (Real Hope Academy)

Roberto Louima (Real Hope Academy)

Hervé Joseph (Don Bosco)



Attaquants (5) :

Jonel Désiré (AS Capoise)

Ronaldo Damus (Real H Academy)

Michenaider Chéry (Aigle Noir AC)

Dutherson Clerveau (Valencia)

Belora Charles (Racine FC)



BF/ HaïtiLibre