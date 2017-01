Haïti - FLASH : La Colombie a expulsé plus de 20,000 haïtiens





Dimanche, les autorités colombiennes ont révélée qu'au cours de l’année 2016, elles avaient expulsé de leur pays, près de 34,000 migrants illégaux dont : 20,366 haïtiens, 8,167 cubains, 874 Indiens, 570 congolais et 553 népalais.



Les migrants étrangers ont été principalement arrêtés dans les départements d'Antioquia (Nord-Ouest), Nariño, Valle del Cauca, Cauca (Sud-Ouest) et Risaralda (Centre), a précisé Christian Krüger, le Directeur de l'Immigration de Colombie, qui a expliqué que dans ces départements, sont situés les principaux corridors routiers utilisés par les réseaux de passeurs qui a indiqué que « Le nombre de migrants irréguliers prit en charge par les services de la migration Colombienne en 2016, est presque 4 fois plus qu’en 2015. »



La Colombie, a indiqué le fonctionnaire, en raison de sa position géographique est un passage obiligé pour tous les migrants qui cherchent à atteindre l'Amérique Central ou l'Amérique du Nord « Nous ne sommes pas la cause, ni l'origine de ce phénomène, mais pour assurer la sécurité et l'intégrité de ces migrants, nous avons dû augmenter nos contrôles, et travaillé sur des stratégies régionales de lutte contre ce phénomène et nous avons une politique de tolérance zéro contre tous les individus (passeurs) qui profitent de ces migrants pour faire un profit » ajoutant qu’en moyenne chaque migrants irréguliers paye entre 2,000 et 2,500 dollars à ces réseaux pour traverser le pays.



Par ailleurs, Krüger a indiqué qu'au cours de l’année 2016, ses services avaient identifié de nouvelles routes pour le trafic des migrants, qui utilisent comme points d'entrées les Départements de Putumayo, qui borde l'Équateur et l'Amazon (frontière avec le Pérou et le Brésil). Également il a été découvert que l'île des Caraïbes de San Andres, a été utilisée par des réseaux de trafiquants comme transit. Sur l'île les groupes d'étrangers arrivent avec de faux documents, se présentant comme des colombiens, afin de prendre des bateaux à destination de l'Amérique Centrale.



SL/ HaïtiLibre