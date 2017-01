Haïti - FLASH : Jovenel Moïse rencontre le Président Medina





Lundi en fin d’après-midi, Jovenel Moïse, le Président élu d'Haïti http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html à la tête d'une délégation haïtienne composée d’hommes d’affaires et de plusieurs de ses conseillers, est arrivé en République Dominicaine à bord d'un vol de la Sunrise Airways. À son arrivée à l’aéroport, il a été accueilli par le Ministre des Affaires étrangères Miguel Vargas Maldonado et l’Ambassadeur dominicain en Haïti, Rubén Silié.



Durant son séjour, le Président élu Jovenel Moise, rencontrera des hommes d’affaires dominicains et visitera également quelques fermes agricoles et plusieurs entreprises dans différents secteurs.



À sa sortie de l'aéroport Moïse a été conduit au Palais National pour une réunion bilatérale dans le bureau du Président Danilo Medina.



À l’issue de cette réunion, Jovenel Moïse qui était accompagné notamment d’Idalbert Pierre-Jean, le Chargé d'affaires de l'Ambassade d'Haïti en RD ainsi que d’Ardouin Zéphirin et Cristine Coupe, deux membres de son équipe politique, a indiqué qu’il avait été questions avec son homologue dominicain de la coopération entre Haïti et la République Dominicaine et de sujets concernant les relations des deux pays.



Le Président élu d'Haïti a dit que les deux pays sont sur une île et qu'ils doivent normaliser les relations, soulignant qu'il avait envoyé des signaux clairs aux dominicains et au monde en ce sens.



Selon la présidence dominicaine, Jovenel Moïse « est dans le pays pour prendre connaissance de plusieurs projets mis en place par le Gouvernement de Danilo Medina. Y compris ceux liés au secteur agricole et à l'énergie. Il est également intéressé par certains programmes sociaux, éducatifs et touristiques ainsi que la construction de logements [...] La présence de Jovenel Moïse dans le pays augure le renforcement des relations entre la République Dominicaine et Haïti » indique le Gouvernement dominicain.



Après la rencontre avec le Président dominicain Medina, un dîner a été organisé en l'honneur de la délégation haïtienne. Jovenel Moïse était accompagné par des entrepreneurs haïtiens dont Eddy Salomon, Giovanni Gardere, Jean Marc et Charles Jumelle Appolon.



Le Président Jovenel Moïse sera de retour en Haïti demain mercredi.



SL/ HaïtiLibre