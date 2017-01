Haïti - AVIS : L’ONI s’excuse et dément





L'Office National d'Identification (ONI), s'excuse auprès de la population qui n'a pas pu obtenir de services en ses bureaux de Delmas et de Port-au-Prince, situés au numéro 4 de la rue Miot à Babiole. l’Office informe les citoyens que des dispositions administratives ont été prises pour que les services reprennent normalement tout en les assurant que les autres bureaux communaux fonctionnent comme à l'accoutumée.



Par ailleurs, l'ONI tient à rappeler à tout un chacun, qu'aucun membre de son personnel, même ceux se réclamant d'un syndicat d'employé de l'institution, n'a ni l'autorisation ni l'autorité pour parler au nom de l'Office, qui a constaté que des informations mensongères et diffamatoires sont véhiculées par ces employés dans les médias, en vue de déstabiliser l'institution à des fins personnelles. L'Office dément ces affabulations qui donnent à la population, une mauvaise image de l'ONI qui ne reflète aucunement la réalité de l'institution, malgré les nombreux défis auxquels elle doit faire face au quotidien.



L'ONI remercie une fois de plus les citoyens pour la patience dont ils ont toujours fait montre et leur renouvelle l'assurance qu'elle continuera à travailler afin d'améliorer ses services.



HL/ HaïtiLibre