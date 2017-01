Haïti - Éducation : Coopération franco-haïtienne, partenariat renforcé





Dans le prolongement de la visite en mars 2016, d’une délégation haïtienne de 12 hauts fonctionnaires à l’École Supérieure de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESENESR) à Poitiers (France) afin de réfléchir à la définition de la politique nationale de formation ainsi qu’à l’amélioration de la gouvernance universitaire, l’ESENESR effectue à son tour une mission en Haïti du 16 au 20 janvier 2017.



Organisées dans le cadre du partenariat franco-haïtien renforcé pour l’amélioration du système éducatif haïtien, deux nouvelles actions de coopération ont lieu cette semaine à Port-au-Prince :



Jean-Claude Chapu, Adjoint au Directeur et Mario Cottron, professeur à l’université de Poitiers, participeront notamment au cours de cette semaine à deux ateliers de travail aux côtés de responsables du Ministère de l’Éducation et des dirigeants des principaux établissements universitaires d’Haïti l’un sera consacré au renforcement de la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’autre à la définition de stratégies en faveur de l’amélioration de l’offre de formation. A l’issue de cette semaine de travail, une feuille de route devrait être élaborée.



D’autre part, les 5 membres de l’équipe du Réseau de création et d'accompagnement pédagogique (CANOPÉ) du Ministère français de l’Éducation nationale de l’ESENESR, animeront un atelier conjoint avec les directions du Ministère de l’Éducation Nationale haïtien en charge de la création de contenus d’enseignement numérique afin d’optimiser la formation à distance. Cet atelier permettra de réfléchir aux enjeux de la formation à distance et à l’adaptation des programmes d’enseignement du Nouveau Secondaire afin d’amorcer la construction concrète d’un parcours de formation continue sur une plateforme dédiée aux enseignants du secondaire. À l’issue de cet atelier, l’équipe technique haïtienne du Ministère devrait produire un cahier des charges concernant la mise en place d’une telle plateforme.



Pour mémoire, le partenariat renforcé dans le domaine de l’éducation signé par les présidents Hollande et Martelly en mai 2015 porte sur le renforcement du bilinguisme et les différents maillons de l’apprentissage des savoirs, la formation professionnelle et la coopération universitaire. Depuis le lancement de ce partenariat, 37 millions d'Euros ont déjà été engagés.



HL/ HaïtiLibre