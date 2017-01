Haïti - AVIS : Le CONATEL convoque certaines stations FM





La Direction Générale de l'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) invite tous les détenteurs d'autorisation d'exploitation de stations de radio FM dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince fonctionnant sur les fréquences suivantes : 93.9MHz; 95.5MHz; 97.1 MHz; 97.5 MHz ; 97.9 MHz; 101.5 MHz; 102.7 MHz; 103.1 MHz; 104.3MHz; 106.7MHz; 107.1 MHz, à une rencontre avec les services Technique et Juridique de l'institution pour des affaires les concernant, le jeudi 19 janvier 2017 à 10h00 a.m. au local du Conseil, situé au # 4, Ave Christophe, Port-au-Prince.



Par ailleurs le CONATEL attire l'attention du grand public sur la situation récurrente et indésirable des nuisances créées par les interférences entre les stations de radios sur la bande FM.



Afin d'y trouver une solution définitive et d'assurer la gouvernance du secteur, le CONATEL encourage les responsables de médias à contacter la Direction Générale de l'institution et les exhorte à respecter les seuils fixés pour les paramètres d'émission ainsi que les normes établies concernant la puissance et la hauteur des tours d'antenne.



La Direction Général, rappelle aux stations de radios concernées l'obligation qui leur est faite de se conformer aux prescrits du décret du 17 septembre 1987 sur le paiement des redevances annuelles relatives à l'utilisation des fréquences. Ceci permettra à l'instance régulatrice de renforcer ses capacités techniques et de mieux servir la population.



HL/ HaïtiLibre