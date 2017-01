Haïti - Politique : Composition des blocs politiques à la Chambre basse





Mardi, 5 blocs politiques de députés se sont inscrit au bureau de la Chambre basse :



Le Bloc « Alliance Parlementaire pour Haïti» (APH) :

Composé de 64 députés Pro Jovenel Moïse (PHTK et alliés), ce Groupe Présidé par le Député Gary Bodeau (Delmas), Questeur de la Chambre basse http://www.haitilibre.com/article-19841-haiti-actualite-zapping-politique.html représente la Groupe majoritaire et peut à lui seul tenir des séances en Assemblée, puisque le quorum requis est de 60 députés. Notez que l’APH est le Groupe majoritaire pour la deuxième année législative consécutive.



Le Bloc «Groupe Parlementaire pour la Stabilité» (GPS) :

Nouveau Bloc à la Chambre basse, composé de 15 députés dont la plupart étaient anciennement membre du GPEP. Il est présidé par le Député Asthène (Marigot).



Le Bloc VERITE/OPL et alliés :

Nouveau Bloc à la Chambre basse, composé de 14 députés, il regroupe des députés du Parti VERITE et de l’OPL en majorité ainsi que quelques alliés. Il est présidé par le Député Salem Raphaël (Marmelade).



Le Bloc «Groupe Parlementaire à l’Écoute du Peuple» (GPEP) :

Ce bloc qui comptait 34 députés dans la 49e législature n’en compte plus que 11 aujourd’hui. Il est présidé par le Député Guerda Benjamin Alexandre (Savanette).



Le Bloc «Groupe des Parlementaires Indépendants» (GPI) :

Ce bloc qui comptait 10 députés dans la 49e législature en compte désormais 11 aujourd’hui. Il est présidé par le Député Jean Marcel Lumérant (Grand-Goâve).



Notez que le Député Patrick Norzéus, (Fanmi Lavalas, Baradères/Grand Boucan), ancien membre du GPEP, s’est présenté comme indépendant en dehors du Bloc des députés indépendants.



SL/ HaïtiLibre