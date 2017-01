Haïti - Politique : Nomination des sénateurs de la Commission bicamérale de décharges





Alors que plusieurs anciens ministres et haut responsable de l’État, réclament décharge de leur gestion et se plaignent que le parlement n’a rien fait jusqu’à présent pour répondre a leurs demandes, le Sénat en séance plénière (18 sénateurs présent sur 20) conformément à l’article 233 de la Constitution a désigné mercredi les 6 sénateurs, qui feront partie de la Commission bicamérale de 15 membres, chargée de statuer sur les demandes de décharges.



Il s’agit des sénateurs : Evalière Beauplan (PONT), Francenet Dénius (VERITE), Hervé Fourcand (PHTK), Joseph Lambert (PHTK), Nenel Cassy (LAVALAS) et Onondieu Louis (KID).



La Chambre basse n’a pas encore désigné ses membres pour cette Commission.



SL/ HaïtiLibre