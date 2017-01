Haïti - Politique : Jovenel Moïse très intéressé par des programmes sociaux de la RD





Mercredi, le Gouvernement dominicain a partagé avec le Président élu d'Haïti, Jovenel Moïse, ses expériences sur plusieurs programmes sociaux phares, promus par l’administration de Danilo Medina notamment : « Journée scolaire prolongée », « Quisqueya Apprendre avec toi », « Quisqueya Démarrer avec toi », « Progresser avec la Solidarité », « Visites Surprises», « et « Banque Solidaire ».



La présentation a été faite à la demande de Jovenel Moïse qui souhaitait en savoir plus ces programmes efficaces, qui peuvent servir éventuellement de modèles en Haïti.



La Présentation qui a eu lieu dans la Salle Verte du Palais national, a été dirigée par le Ministre de la présidence Gustavo Montalvo, qui a attribué le succès de ces programmes aux agents de terrain, à la supervision constante du gouvernement et au soutien social. Chaque personne en charge ou le Directeur de projet a présenté les grandes lignes de chacun des programmes.



« Journée scolaire prolongée :

Le Ministre de l'Éducation Touché Andres Navarro a exposé le programme « Journée scolaire prolongée » qui compte déjà 3.804 centres, plus d'un million d'étudiants et 24.000 enseignants employés.



Puis, le sous-ministre Denia Burgos a souligné les avantages pour les étudiants et leurs familles comme le déjeuner à l'école. Il a dit qu'à l'heure actuelle, 1.5 million d'élèves reçoivent de la nourriture, ce qui rend leurs performances plus élevées et génère moins de dépenses à leur maison.



Domingo Contreras, le Directeur des programmes spéciaux de la présidence, a fait l'examen de ce qui est recherché. et souligné que le but est d'essayer d'en faire une politique inclusive et de droit.



Quisqueya Apprendre avec toi :

Horacio Medrano, le Directeur du programme « Quisqueya Apprendre avec toi » a expliqué l'importance de l'alphabétisation pour le gouvernement de Danilo Medina. Il a dit qu’en 3 ans de mise en œuvre, ils ont réussi à certifier plus de 455,000 personnes et de diminuer de 14% à 7,5% l’analphabétisme.



Quisqueya Démarrer avec toi :

Larissa Pumarol, qui a exposé le programme « Quisqueya Démarrer avec toi », a dit que ce Programme est un modèle de soins pour la petite enfance, ou l'accent est mit sur la santé et l'éducation, entre autres.



Progresser avec Solidarité

Altagracia Suriel, le Directeur de ce Programme a présenté ses composants expliquant qu’il repose sur le soutien social, les transferts monétaires conditionnels et le partenariat public-privé.



Visites Surprises :

Le programme « Visites Surprises » a attiré l'attention du Président Haïtien. Le sous-ministre Juan Pumarol lui a expliqué que ce Programme poursuit un objectif de proximité avec la population. Il a dit que le Président Médina, se concentre sur l'aide directe des communautés, al promotion des associations et la coopération. Précisant qu’Il y a eu 156 visites surprises, 952 engagements, plus de 3 milliards de pesos financés et des milliers d'emplois.



Pour sa part Maira Jimenez a détaillée les réalisations du Programme « Banque Solidaire », en particulier pour les femmes célibataires qui reçoivent un soutien spécial de prêts non garantis.



Après avoir écouté attentivement les explications résumées, Jovenel Moïse a indiqué que très prochainement ses équipes gouvernementales se rendront à nouveau la République Dominicaine pour aller plus en avant pour observer et partager l'expérience de ces programmes.



SL/ HaïtiLibre