Haïti - Politique : Les Ministres de la Justice et de la Santé défient le Sénat





Jeudi, suite à leurs interpellations par le Sénat http://www.haitilibre.com/article-19847-haiti-politique-procedure-d-interpellation-contre-le-ministre-de-la-justice.html les Ministres de la Justice et de la Santé publique ont défié la Chambre haute en refusant de se présenter.



Par ailleurs, seuls 15 sénateurs ont répondu à l’appel nominal, faute de quorum (16), la séance n’a pas pu se tenir. Les sénateurs Ricard Pierre, Evalière Beauplan, Nenel Cassy et Antonio Chéramy (proche de Lavalas) étaient absent (comme anticipée) apportant leurs soutiens à Camille Édouard Jr. (Pro Privert), le Ministre de la Justice et au Dr Daphnée Benoit Delsoin, la Ministre de la Santé (Lavalas), également interpellée pour son manque de coopération avec le Sénat et son inaction dans les grèves à répétition qui paralysent les hôpitaux public au pays. Notez que le Sénateur Willot Joseph (PHTK) était également absent pour une raison non connue.



Pour le Sénateur Jean-Rénel Sénatus il s’agit d’une « rebellion », d’un manque de respect envers les institutions républicaines, soulignant que c’est l’autorité du Sénat qui est en jeu et qu'il est temps pour le Sénat de se montrer à hauteur de sa tâche, affirmant qu’une réponse institutionnelle sera donnée à cet affront sans en préciser la forme. Une position partagée par plusieurs de ses collègues.



S/ HaïtiLibre