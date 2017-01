Haïti - Cuba : Semaine de la culture haïtienne, une première à Cuba





« Une semaine consacrée à la culture d'Haïti et au 213e anniversaire du triomphe de la Révolution haïtienne, aura lieu pour la première fois à la Havanne » (Cuba), a annoncé l'Ambassadeur d'Haïti à Cuba, Géri Benoit.



« Le programme d'activités commencera lundi 23 Janvier, avec des offrandes florales à José Martí, héros national de Cuba, et les héros haïtien Alexandre Pétion et Toussaint Louverture [...] Tout au long de la journée seront présents des groupes porteurs du patrimoine haïtien dans ce pays, comme ceux basés sur le territoire de l'Est » a déclaré l’Ambassadeur d’Haïti qui a remercié l'historien Eusebio Leal Havane pour son soutien.



Le lendemain aura lieu l'inauguration de l'exposition numismatiques avec plus de 50 pièces et curiosités en provenance de Port-au-Prince.



Le 25 Janvier, la Basilique de Saint-François d'Assise, accueillera un concert de musique haïtienne dans lequel participera le Chœur national de Cuba.



Cette Semaine de la culture haïtienne, comprendra également des présentations de films documentaires :



Mercredi 25 : « Port-au-Prince mío » au Collège San Gerónimo

Jeudi 26 : « De Kiskeya a Haití, a dónde fueron a parar nuestros árboles » au Multicine Infanta



Le samedi 28 janvier ouvrira une exposition de peintures, sculptures et photographies haïtiennes, avec des œuvres de la « Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre ».



La semaine s’achèvera le lundi 30 janvier à San Gerónimo de La Havane, avec une activité organisée par la Chaire des Caraïbes de l'Université de La Havane.



SL/ HaïtiLibre