Haïti - Actualité : Zapping politique...





Le Sénateur Beauplan absent le 7 février ?

Le Sénateur Evalière Beauplan (PONT) proche de Lavalas, a déclaré qu’il ne savait pas encore s’il viendra à l’Assemblée nationale du 7 février pour donner quorum à la prestation de serment du Président élu Jovenel Moïse (PHTK).



Plus de 5,000 observateurs... :

Pour les élections du 29 janvier un total de 4,569 observateurs nationaux et 600 observateurs internationaux ont été enregistrés. Au niveau du déploiement des membres du CEP :



Le Président Léopold Berlanger, Représentant de la presse, sera dans le département Ouest 1 ;



Le Vice-président, Carlos Hercule, Représentant de la conférence épiscopale, sera dans le département de l’Artibonite ;



Marie Frantz Joachim, Représentante du secteur des femmes sera dans les départements Ouest 2 et Grand’Anse ;



Frinel Joseph, Représentant des Cultes réformés, sera dans le département du Sud-Est ;



Marie Hérolle Michel, Représentante du secteur patronal, sera dans les départements du Nord et du Nord-Est ;



Kenson Polynice, Représentant du secteur paysan/Vaudou sera dans le département du Nord-Ouest ;



Jean Simon Saint- Hubert, Représentant du secteur des droits humains, sera dans le département du Centre.



PNH : Berson Soljour élu Directeur Départemental de l'année :

Vendredi, Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a tenu sa première réunion de commandement en 2017 au cours de laquelle le Commissaire Divisionnaire Berson Soljour, Directeur Départemental de la Grand Anse a été élu « Directeur Départemental de l'année » par ses par ses pairs ainsi que tout l'État Major de la PNH. Les élections du 29 janvier prochain, l'investiture du Président élu et les festivités pré-carnavalesques étaient aussi à l'ordre du jour de cette réunion.



Où aller voter ? :

Richardson Dumesle, Directeur de communication du CEP a indiqué que les électeurs peuvent se renseigner sur leur Centre et bureau de vote en composant le 8828 (Natcom) et le 8830 (Digicel). Les électeurs peuvent également envoyer des SMS sur le 8829 (Natcom) et le 8831 (Digicel).



Coopération Chili-Haïti :

Vendredi s'est tenu une rencontre entre Eliccel Paul, le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Éducation National Jean Beauvois Dorsonne et l'ambassadeur du Chili en Haïti, Raoul Fernandez. Les projets de coopération entre le Ministère et le Chili et l'inauguration prochaine de l'École Nationale « République du Chili » ont été au Centre des échanges. Rappelons que Verónica Michelle Bachelet Jeria, la Présidente de la République du Chili doit effectuer une visite en Haïti jeudi 26 janvier pour participer à l'inauguration de l'École nationale République du Chili.



Séance en Assemblée Nationale le 1er Février :

Le Bureau de l'Assemblée Nationale annonce une séance en Assemblée Nationale le mercredi 1er février 2017, à 11h00 a.m. en vue de la ratification de 6 instruments internationaux.



La Convention sur la réduction des cas d'apatridie adoptée le 30 août 1961 par les nations Unies (texte et rapport) ;



La Convention sur le changement climatique adoptée à la 21ème Conférence de paris (texte et rapport) http://www.haitilibre.com/article-17231-haiti-environnement-dieuseul-desras-a-la-ceremonie-de-signature-de-l-accord-de-paris-cop21.html ;



La Convention relative au statut des apatrides (texte et rapport) ;



La Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (texte et rapport à réviser) ;



Deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques (texte et rapport) ;



L'Accord de partenariat économique Carifoum - Communauté Européenne (texte et rapport).



HL/ HaïtiLibre