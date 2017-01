Haïti - Suisse : Fin de l’aide d’urgence dans le Sud





Trois mois après que le passage de l’ouragan destructeur Matthew sur le Sud-Ouest d’Haïti, les opérations d’aide d’urgence sont arrivées à leur terme, et les logisticiens de la Croix Rouge Suisse (CRS) ont regagné leur pays. L’heure est désormais à la reconstruction pour la CRS.



Rappelons que quelques jours seulement après le passage de Matthew, la CRS mobilisait une équipe de logisticiens d’urgence en Haïti. Durant 3 mois, ces spécialistes ont coordonné l’aide d’urgence du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Acquisition de matériel, emballage des biens, organisation des transports par bateau et par camions, planification des opérations de distribution: les défis n’ont pas manqué. Tentes, moustiquaires, couvertures, kits d’hygiène et comprimés de chlore destinés à la purification de l’eau: au total, près de 900,000 biens de secours ont été distribués. Plus de 150,000 personnes ont bénéficié de l’aide de la Croix-Rouge.



La CRS a souligné que le succès des opérations d’aide d’urgence doit dans une large mesure être mis à l’actif des plus de 3,000 bénévoles de la Croix-Rouge Haïtienne « Grâce à ses relais bénévoles locaux, la Croix-Rouge a été l’organisation la plus performante sur le terrain. Dans chaque village, nous avons pu compter sur le soutien de ces intervenants, qui ont veillé au bon déroulement des opérations de distribution » a expliqué Daniel Garnier, qui a dirigé la dernière unité d’intervention logistique dépêchée par la CRS.



Néanmoins, la phase d’aide d’urgence a pu être achevée dans un délai de trois mois et la CRS maintient sa présence en Haïti pour se consacrer à la phase de reconstruction. La ville de Corail dans le département de Grand’Anse, détruite par l’ouragan, bénéficie déjà de l’engagement de la CRS. Les habitants ont été équipés d’outils et formés par les spécialistes de la Croix Rouge Suisse à la construction de maisons résistant mieux aux ouragans et aux séismes. De plus, la CRS distribue des semences, ainsi que des filets aux pêcheurs privés de leurs moyens de subsistance et œuvre également à l’amélioration de l’accès à l’eau potable.



HL/ HaïtiLibre