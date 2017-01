Haïti - Sports : Lancement du Championnat inter-scolaire 2017





Vendredi au Complexe Sportif de Bois Boeuf, non loin de la ville de Jacmel, Abel Nazaire le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique en présence notamment du Délégué Départemental du Sud-Est, Alex Leroy, du Député Kétel Jean Philippe, du Maire de Jacmel, le Dr Marky Kessa assisté de ses assesseurs et de l'ex-sénateur Edo Zenny a lancé le Championnat inter-scolaire 2017 devant plusieurs centaines d'écoliers enthousiastes



Le lancement a été marqué par le défilé des délégations d'écoles participantes aux compétitions, le serment des athlètes et des officiels et la rencontre opposant le Collège Idéal Luperon à l'École Chrétienne Évangélique.



Intervenant à cette cérémonie, le Député Kétel Jean Philippe et le Maire Marky Kessa ont souligné la nécessité de continuer à appuyer la pratique du sport à tous les niveaux dans le département du Sud-Est et à travers le pays.



Le Ministre Nazaire a applaudi les jacméliens qui se sont mobilisés pour organiser le lancement du Championnat inter-scolaire 2017 avec l'encadrement des techniciens de la Direction des Activités Physiques et Sportives du Ministère.



Organisé pour les jeunes garçons et fille notamment en football, basketball et en volley-ball dans le département du Sud Est, le Championnat inter-scolaire 2017 s'étendra à d'autres disciplines et se déroulera dans toutes les régions du pays dans le cadre de l'éducation globale pour le développement mental et physique de la jeunesse haïtienne.



BF/ HL/ HaïtiLibre