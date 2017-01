Haïti - Actualité : Zapping politique...





Lucien Jura Porte-parole de Jovenel Moïse :

Lucien Jura l’ancien Porte-parole de l’ex-président Michel Martelly est maintenant le Porte-parole du Président élu Jovenel Moise dans la Commission de transition, http://www.haitilibre.com/article-19778-haiti-politique-reunion-entre-privert-et-le-president-elu-jovenel-moise.html mise en place pour les préparatifs en vue de la passation du pouvoir. Jura aura pour mission d’informer la population sur les différentes actions de cette Commission qui est au travail depuis deux semaines.



Haïti pourrait gagner au moins 40 places :

Lors d'une présentation à l’hôtel Montana de l'Association des Industries d’Haïti (ADIH), Mme Norma Powell, Directrice du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) a déclaré « Si nous arrivons à faire voter et à promulguer seulement une dizaine de l’ensemble des lois proposées, la position d'Haïti dans le classement de la Banque Mondiale sera nettement améliorée, Haïti pourrait gagner au moins 40 places. »



Ouverture des assises criminelles à Saint-Marc :

Le commissaire du gouvernement de Saint-Marc, Gaillot Aurélien, a annoncé l’ouverture des assises criminelles avec assistance de jury du 23 au 31 janvier 2017 à Saint Marc, la cité de Nissage Saget. Ces assises visent à réduire le nombre des cas de détention préventive prolongée dans cette commune.



Visite de Jovenel Moïse à la PNH :

Vendredi matin, le Président élu, Jovenel Moïse a rendu visite à Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et aux membres du haut commandement de la PNH. Il s'est égtalement entretenu le même jour avec les membres de la Chambre de Commerce Franco-haïtienne.



2ème édition de la « Karavan Tèk-Tèk » :

Vendredi s’est tenu la réunion préparatoire à l'organisation de la 2ème édition de la « Karavan Tèk-Tèk » entre des représentants du Conseil National des Télécommunication (CONATEL), de la Digicel, de la Natcom S.A et d’Access Haiti. Après la caravane organisée aux Cayes en 2016 http://www.haitilibre.com/article-18314-haiti-actualite-zapping-politique.html, le cap est mis sur Jacmel.



Programmation du réseau culturel français en Haïti :

Vendredi, Elizabeth Béton Délègue, l’Ambassadrice de France accrédité en Haïti et les responsables de l'Institut français en Haïti, des Alliances françaises dans le pays ainsi que du Lycée Alexandre Dumas, s'étaient donné rendez-vous à Port-au-Prince pour définir la programmation du réseau culturel français en Haïti pour l'année à venir... à suivre



