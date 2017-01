Haïti - FLASH : Les lycéens dans les rues, violences à Petit-Goâve





Depuis la semaine dernière à Petit-Goâve, plusieurs Lycées sont paralysés par une grève des professeurs (Faustin Soulouque, EFACAP et l’École nationale Nissage David). Certains revendiquent des arriérés de salaire, d'autres leur lettre de nomination et d’autres encore se disent solidaires...



Tôt lundi matin, les élèves du Lycée Faustin Soulouque ont déclenché un mouvement de protestation pour réclamer la reprise des cours dans les salles de classe.



La situation s’est tendue lorsqu’un groupe de lycéens s'est dirigé vers le collège Pierre Baptiste pour demander aux collégiens de venir les rejoindre par solidarité et qu’un échange de pierres et de bouteilles a soudain commencé entre les élèves des deux institutions. Un affrontement qui a durée près de 30 minutes avant l’arrivée de la police qui a été accueilli copieusement par des jets de pierres de toute part.



Les policiers ont appréhendé sur la voie publique un élève du Collège Pierre Baptiste qu’ils ont conduit au Commissariat de Petit-Goâve. Devant cette arrestation, les élèves des deux institutions ont fait front commun contre les policiers et exigé d’une seule voix la libération immédiate de leur camarade.



L’information s’est répandue rapidement dans la ville et le groupe de manifestants a pris de l’ampleur avec l’arrivée d'autres écoliers et de jeunes venu les rejoindre. Les manifestants ont forcé les responsables de l’EFACAP, de l'École des sœurs et du collège Wesleyen, à relâcher leurs élèves.



La manifestation devenue imposante et très motivée, s’est rendue devant le Commissariat menaçant les policiers si leur camarade n’était pas libéré dans les 5 minutes... Le délai écoulé, ils se sont mis à lancer des pierres contre les policiers et le commissariat.



Devant l’intensification de l’affrontement et le risque de débordement, les policiers ont finalement relâché l'élève arrêté. Ce sont les journalistes présents sur les lieux qui l'ont raccompagné vers leurs camarades en colère.



Les lycéens ont poursuivi leur protestation dans d'autres rues de la ville et la police a finalement dû utiliser les gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et rétablir l’ordre public.



Les lycéens se sont donnés rendez-vous ce mardi 24 janvier sur le béton pour poursuivre leur revendication.



HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)