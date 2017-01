Haïti - Élections : J-6 Signature du Plan intégré de sécurité électorale





Lundi au Palais national, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné du Premier Ministre, Enex Jean-Charles a réuni l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux, autour de l'organisation du deuxième tour des élections législatives et locales prévu dimanche 29 janvier.



Ont pris part à cette réunion des membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP), dont son Président, Léopold Berlanger, les Ministres Camille Jr. Edouard (Justice), François A. Joseph (Intérieur), Yves Romain Bastien (Économie), Aviol Fleurant (planification), le Chef de la Minustah Mme Sandra Honoré, le Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti (PNH), M. Michel-Ange Gédéon et des représentant du Système des Nations en Haïti (PNUD et UNOPS).



Les discussions ont porté principalement sur l'observation électorale, la sécurité, la protection du matériel électoral ou le financement. Les différents acteurs ont également promis de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de favoriser un climat de Paix et de sécurité propice à la tenue de bonnes élections.



Plus tard, dans la matinée, toujours au Palais national, la PNH et la Minustah ont signé un Plan intégré de sécurité électorale. Ce Plan a été conclu aux termes d'un symposium à la base logistique de la Minustah entre les partenaires de la PNH et les différents directeurs départementaux de l'institution policière, qui ont chacun présenté leur Plan de sécurité respectif.



Pas moins de 12,000 agents de la PNH et de la police des Nations-Unies (UNPol) seront déployés sur l’ensemble du territoire national dimanche prochain en vue de faciliter le bon déroulement du scrutin.



HL/ TB/ HaïtiLibre