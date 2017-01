Haïti - FLASH : Fusillade mortelle au Centre-ville de Port-au-Prince





Mardi, au marché Hyppolite, des individus armés ont dépouillé des marchands de leurs recettes et au moins un cambiste Telnort Maximé (54 ans), qui aurait tenté de résister à ses agresseurs, a été abattu froidement par ces derniers avant de s'enfuir en tirant dans toutes les directions pour protéger leur fuite.



Une fuite sanglante, puisque d’innocents citoyens sont tombés sous les balles assassinent et aveugles de ces bandits, tuant Nancy Nérette (40 ans) au niveau du Boulevard Jean-Jacques Dessalines et Monique Matthieu (28 ans) sur la rue Macajoux, enceinte de 7 mois et mère de cinq enfants selon des témoins...



Des informations confirmées par l’inspecteur Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti, qui a révélé dans la soirée que 4 individus suspects avaient été arrêtés, Pierre Antoine Saint-Pierre, Black Alex Joseph, Jean Jeff et Gaspard Djoumyben, qui seraient des membres présumés du Gang de la rue Porcelaine, Gang fortement soupçonné d’être à l’origine de cette fusillade, selon les premiers éléments d’informations.



PI/ TB/ HaïtiLibre