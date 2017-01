Haïti - Social : 10 haïtiens clandestins retrouvés morts dans les îles Turques et Caïques





Mardi, les corps sans vie de 10 migrants haïtiens clandestins, ont été découverts dans les îles Turques et Caïques, où la recherche de survivants et de possibles autres victimes devrait reprendre ce mercredi. La police a trouvé au moins cinq des corps sur terre après avoir reçu un appel à 6h34 dans une zone isolée de Providenciales à propos de personnes courant dans les buissons sur la pointe Nord-Ouest a indiqué Kevin Clarke, Porte parole de la « Turks and Caicos Police Force ».



Des agents de l’immigration et de la police ont immédiatement été dépêchés sur la zone et la Garde côtière des États-Unis a également été appelée à participer à une recherche intensive « Nous savons pas s’il y a des survivants, mais aucun n'a été capturé par la police » a déclaré Clarke.



Un petit bateau de pêche, bleu et rouge, a été vu chaviré le long de la plage. Clarke a dit que les policiers n'ont pas encore confirmé s'il s'agissait du bateau sur lequel les migrants avaient voyagé soulignant « C'est un très petit bateau [...] Nous ne savons toujours pas combien de personnes étaient à bord. »



Les circonstances de la morts des migrants ne sont pas encore très claires, mais les eaux au large de la pointe Ouest de l'île peuvent être dangereuses surtout en période de mauvais temps comme c’était le cas mardi matin.



Rappelons que la pointe Nord-Ouest, une zone isolée avec un feuillage dense, est très populaire auprès des haïtiens clandestins qui essaient d'entrer illégalement dans l'île. Elle est éloignée de la station radar au Sud de l'île, qui est utilisée pour détecter les migrants sans papiers essayant d'entrer dans les eaux territoriales des îles Turques et Caïques



SL/ HaïtiLibre