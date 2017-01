Haïti - FLASH : Deuxième journée de violence à Petit-Goâve





Mardi, pour la deuxième journée, les élèves du lycée Faustin Soulouque, rejoints par des lycéens et collégiens d'autres établissements scolaires de la ville de Petit-Goâve sont descendu dans les rues.



Comme lundi, ils ont exigés la reprise des cours, paralysés par une grève des enseignants depuis début janvier http://www.haitilibre.com/article-19888-haiti-flash-les-lyceens-dans-les-rues-violences-a-petit-goave.html qui revendiquent pour certains des arriérés de salaire et pour d'autres leur lettre de nomination... « Tant que les problèmes des enseignants du lycée ne seront pas résolus, aucune école de la ville ne pourra fonctionner, » ont déclaré les manifestants, ce qui a été le cas mardi alors que les portes de presque toutes les écoles de Petit-Goâve (publiques et privées) sont restées fermées.



De plus, les lycéens ont ajouté à leur revendication le rétablissement de l'électricité, alors que la ville est plongée dans le noir depuis plus de 8 jours...



Aux environs de 11h00 du matin, la manifestation jusqu’alors « relativement calme » a dégénérée sur la route nationale #2 non loin de la rue Desvignes, lorsque des agents de l’Unité Départementale de Maintien de l’Ordre (UDMO) ont donné l'ordre aux élèves de se disperser, tout en lançant des grenades lacrymogènes. Les élèves ont répliqués en lançant des pierres sur les forces de l’ordre qui ont tiré plusieurs coups de feu en l'air, semant la panique...



Par petit groupe isolé, les manifestants ont tenté en vain de bloquer la route nationale. Aucun blessé n'a été constaté



Il faut que les responsables du Ministère de l'Éducation Nationale prennent rapidement une décision, afin d'éviter que la situation explosive ne devienne pire avec des conséquences imprévisibles...



