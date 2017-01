Haïti - FLASH : «NériGol» quitte Haïti pour le Club Montpellier Hérault (France)





Nérilia Mondésir alias « NériGol », la pépite haïtienne du football féminin, a quitté Haïti hier mardi à bord d'un avion de la Compagnie Air Caraïbes à destination de la France où l'attend un contrat de 5 ans dont deux comme stagiaire et 3 comme professionnel au sein du Club Montpellier Hérault, de première division de la ligue française de football féminin www.haitilibre.com/article-17147-haiti-football-nerilia-mondesir-invitee-en-stage-par-l-olympique-lyonnais.html.



Une journée porte ouverte et une cérémonie d'adieu a été organisées dans les locaux de la Fédération Haïtienne de Football (FHF) au centre FIFA Goal de la Croix-des-Bouquets où la presse et les amants du football étaient présent pour être témoins de ce départ qui est le signe d'un début de succès, de cette politique sports-Etude appliquée par la FHF à travers CAMP-NOU son académie de football.



Nérilia Mondésir, s'est toujours distinguée dans les compétitions auxquelles elle a participé et se voit offrir une grande opportunité d'être la première Haïtienne à atteindre ce stade au niveau Professionnel en Europe, en plus des distinctions locales qu'elle a obtenu avec l'As Tigresses :



- Soulier d'or CONCACAF U-15 en 2014.

- Soulier d'or et ballon Caraibes U-17 en 2015

- Soulier d'or CONCACAF U-20 en 2016.



En savoir plus sur Nérilla Mondésir :

Nérilia Mondésir est née en février 1999 à Grand Pré (près de quartier Morin, dans le Département du Nord) est l'une des meilleures attaquantes de l'histoire du football haïtien. Surnommée sans aucun doute « NériGol » en raison de son impressionnant palmarès de buts marqués, à chaque fois qu'elle a le ballon Nérilia a inscrit en 2015, 33 buts en 17 matches disputés (matches amicaux inclus) avec trois sélections différentes : 15 buts en 7 matches (U-17) ; 5 buts en 7 matches (U-20) et 13 buts en 3 matches (U-23). Avec ses 4 buts inscrits au second tour des éliminatoires de la coupe du monde Jordanie 2016, elle a gagné le titre de meilleur joueuse et partagé avec la jamaïcaine Kadjina Shaw le soulier d’or du championnat de la Caraïbe 2015 des moins de 17 ans.



