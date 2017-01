Haïti - Politique : 20 Commissions permanentes constituées à la Chambre basse





Lors de la séance du 20 janvier dernier, de la 2 ème année de la 50ème législature, le bureau de la Chambre des députés a procédé à la mise en place de 20 Commissions permanentes.



Conformément aux règlements intérieurs de la Chambre basse, chacune des Commissions permanentes est constituée de 7 membres au minimum et de 15 membres au maximum, issus des blocs politiques constitués : « Alliance Parlementaire pour Haïti » (APH), « Groupe Parlementaire pour la Stabilité » (GPS), « VERITE/OPL et alliés », « Groupe Parlementaire à l’Écoute du Peuple » (GPEP) et « Groupe des Parlementaires Indépendants » (GPI) http://www.haitilibre.com/article-19844-haiti-politique-composition-des-blocs-politiques-a-la-chambre-basse.html



Parmi les Commissions constituées les plus importantes mentionnons :



La Commission « Éthique et anti-corruption » présidée par le Député Jean René Lochard (reconduit) ;

La Commission « Économie, Finances et Budget » présidée par le Député Yvon Geste ;

La Commission « Santé publique et Population » présidée par le Député Sinal Bertrand ;

La Commission « Condition féminine » présidée par le Député Saint-Jean Lundi ;

La Commission « Affaires étrangères » présidée par le Député Anouce Bernard ;

La Commission « Éducation Nationale » présidée par le Député Kétel Jean Philippe ;

La Commission « Environnement, Ressources naturelles et Aménagements du territoire » présidée par le Député Rolphe Papillon ;

La Commission « Affaires sociales, Travail et Famille » présidée par le Député Jean Marcel Lumérant.



HL/ HaïtiLibre