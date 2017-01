Haïti - Politique : Jude Célestin et Moïse Jean-Charles unis contre le Président élu





Mercredi les anciens candidats perdant à la présidence Jude Célestin et Moïse Jean-Charles ainsi que plusieurs sénateurs et députés dont Printemps Bélizaire (Lavalas) en son nom propre et non en celui du Parti Lavalas, se sont unis pour lancer un mouvement d’opposition appelé « Secteur démocratique réuni ».



Selon Moïse Jean-Charles ce mouvement n’est pas une plateforme politique ni une alliance de candidats perdants, mais le regroupement de leaders politiques et d’organisation populaire de divers horizon, qui rejettent le « coup d’État électorale ». Il affirme que le secteur démocratique n’entend pas laisser le pays entre les mains de Jovenel Moïse soulignant qu’il ne s’agissait pas seulement d’une démarche pour bloquer l’investiture de Jovenel Moïse, mais également pour contrecarrer la communauté internationale...



L’ancien Chef de campagne du candidat défait Jude Célestin, Paul Antoine Bien-Aimé, a tenté de faire croire que ce mouvement n’avait pas été formé pour combattre le Président élu Jovenel Moïse mais pour sauvegarder les acquis démocratiques...



Alors que le Jovenel Moïse se prépare à être investi dans ses fonctions à la tête d'Haïti, ce mouvement d’opposition se mobilise pour tenter d’empêcher l'équipe du PHTK de prendre les rênes du pouvoir. Un mouvement qui sera sans aucun doute l’opposition pour 5 ans de Jovenel Moïse après son investuture le 7 février prochain.



Ce jeudi, LAPEH, « Pitit Dessalin » et Famni Lavalas, organisent une marche pacifique dans les rues de Port-au-Prince pour dénoncer la victoire de Jovenel Moïses qu’ils qualifient d’une seule voix de « coup d’État électoral ».



TB/ HaïtiLibre