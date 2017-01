Haïti - Actualité : Zapping politique...





Drame évité dans une station-service :

Mercredi après-midi, les pompiers ont réussi à maitriser un début d'incendie dans une station-service à Saint-Marc, après qu'une motocyclette, qui s'approvisionnait en carburant, a pris soudainement feu et provoqué un début d'incendie. L'incident n'a fait aucune victime et le drame a été évité.



AVIS : Délocalisation de deux Centres de vote :

« Le Conseil Électoral Provisoire (CEP) informe que les Centres de vote de Dumay et de l’École nationale de Turbe, dans la commune de la Croix-des-Bouquets (Ouest) ont été relocalisés afin de faciliter une meilleure participation des électeurs qui y sont affectés. En ce sens, le Conseil encourage les électeurs de ces deux Centres, à identifier leurs nouveaux centres de vote en consultant les listes électorales communales, disponibles au Bureau Électoral Départemental (BED) de l’Ouest 2 ».



Cayes : 8 jours pour déguerpir... :

« Le Conseil Municipal des Cayes donne un délai de 8 jours à toutes les personnes qui occupent les espaces publics de façon illégale, aux constructions anarchiques, les garages dans la rue, etc... pour quitter ces espaces. Passé ce délai, la mairie va prendre toutes les dispositions pour démolir toutes ces constructions » a annoncé Jean Gabriel Fortuné, le Maire de la ville des Cayes.



3ème jour de manifestations :

Mercredi à Petit-Goâve s'est tenu une troisième journée de manifestation des lycéens. Tensions, jets de pierres, tirs de grenades lacrymogènes étaient au rendez-vous, mais contrairement au deux jours précédents, la population a aussi pris la rue pour réclamer de l'électricité



Moïse Jean-Charles n’a plus de porte-parole :

Mercredi Moïse Jean-Charles a annoncé qu’il avait dissous son comité de campagne et que désormais plus personne n’était autorisé à prendre la parole en son nom ou au nom de « Pitit Dessalines ».



Mission d'évaluation de la Minustah :

Sandra Honoré, a annoncé l'arrivée prochaine d'une mission d'évaluation des activités de la Minustah afin de définir la configuration prochaine de la mission onusienne. Cette configuration dépendra de la situation sur le terrain afin de doter la Minustah et la Police nationale d'Haïti de la capacité d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Rappelons que le 13 octobre dernier, le Conseil de sécurité avait prorogé le mandat et maintenu l'effectif autorisé (2 370 militaires et 2 601 policiers) de la Minustah pour 6 mois, soit jusqu'au 15 avril 2017.



Suivez les élections de dimanche sur HL :

Dimanche 29 janvier 2017, suivez les élections tout au long de la journée sur http://www.haitilibre.com



