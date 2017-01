Haïti - FLASH : Opération musclée PNH contre Gang, 2 morts...





Jeudi, dans la matinée les agents du sous-commissariat du quartier de la Saline ont conduit une opération musclée destinée à mettre un terme aux activités d’un Gang dirigé par une certain « Bout Jeanjean », spécialisé dans le braquage des petits marchands du Centre-ville de Port-au-Prince, notamment au Centre commercial.



Lors de l’opération, les malfras ont riposté au force de l’ordre, déclenchant une intense fusillade, qui a semé la panique chez les petits commerçants qui ont quitté précipitamment le quartier. Devant la détermination des bandits les force de l’ordre ont appelé en renfort d’urgence des unités spécialisées de la police, ce qui a permis de reprendre le contrôle du périmètre et de rétablir le calme dans le quartier, les malfrats ayant pris la fuite devant les renforts...



Durant la fusillade deux membres présumés du Gang ont été tué et identifié comme étant connu sous le nom de « Davidson » et « Féfé », selon l’inspecteur Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la PNH qui a indiqué que le Chef du Gang « Bout Jeanjean » était en fuite et activement recherché.



Notez que cette opération s’est déroulée deux jours après les incidents violent de mardi qui ont fait 3 mort, dans ce même quartier commercial http://www.haitilibre.com/article-19898-haiti-flash-fusillade-mortelle-au-centre-ville-de-port-au-prince.html



TB/ HaïtiLibre