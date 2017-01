Haïti - FLASH : 2e tour Sénateurs, intentions de vote (Sondage BRIDES)





La firme de sondage BRIDES, vient de publier son deuxième sondage national d’opinions sur les intentions de votes des électeurs par département pour l’élection des 8 candidats au Sénat (pour compléter le dernier tiers du Sénat) et de 1 candidat à la députation (reprise). Sondage réalisé du 24 au 27 janvier 2017



Ce sondage a été mené auprès d’un échantillon aléatoire non pondéré de 20,000 personnes dispersées à travers les 100 circonscriptions électorales des 8 Départements géographiques à raison de 200 personnes par circonscription électorale. Le choix de ces personnes a été réalisé selon un tirage à deux degrés dont le premier a été la sélection des grappes de ménages ou Sections d’Enumération (SDE) et au deuxième degré les ménages ont été choisis au sein des SDE à raison de 50 par SDE. Les 20,000 ménages ont donc été tirés de 400 SDE (4*100). Au sein de chaque ménage une personne de 18 ans et plus est choisie au hasard suivant la méthode de Kish.



Les résultats obtenus à partir d'un échantillon effectif de 20,190 personnes non pondéré, ont été par la suite extrapolés à l'ensemble de chaque département en pondérant les résultats trouvés au niveau de la circonscription par le poids en terme de taille de la population de 18 ans et plus estimée au sein de chaque circonscription électorale dans la population totale du département géographique sous-étude.



La marge d'erreur estimée pour un candidat au Sénat au niveau du Département est de 1.5 à 2%.



SÉNAT, intentions de vote par Département :



Artibonite :

Garcia DELVA (AAA) 65.8%

Marc-Antoine ALDORPHE (BOUCLIER) 26.6%

Je ne sais pas encore 4.6%

Je ne connais aucun des candidats de cette liste 2.8%

Refus de participer 0.2%



Centre :

Rony CELESTIN (PHTK) 53.6%

Abel DESCOLLINES (KID) 41.4%

Je ne sais pas encore 3.7%

Je ne connais aucun des candidats de cette liste 1.1%

Refus de participer 0.2%



Grand'Anse :

Jean-Rigaud BELIZAIRE (CONSORTIUM) 51.5%

Riché ANDRIS (OPL) 39.9%

Je ne connais aucun des candidats de cette liste 4.7%

Je ne sais pas encore 3.8%



Nippes :

Denis CADEAU (BOUCLIER) 55.4%

Louberson VILSON (FANMI LAVALAS) 37.6%

Je ne connais aucun des candidats de cette liste 3.6%

Je ne sais pas encore 3.3%

Refus de participer 0.1%



Nord :

Jean-Marie Ralph FETHIERE (PHTK) 53.5%

Théodore SAINTILUS (PITIT DESSALINES) 37.3%

Je ne sais pas encore 7.4%

Je ne connais aucun des candidats de cette liste 1.7%

Refus de participer 0.1%



Nord'Ouest :

Kedlaire AUGUSTIN (PHTK) 67.1%

Francois Sainvil LUCAS (MOSANOH) 30.8%

Je ne sais pas encore 1.0%

Je ne connais aucun des candidats de cette liste 0.9%

Refus de participer 0.2%



Ouest :

Pierre Paul Patrice DUMONT (RASSEMBLEMENT DES PATRIOTES HAITIENS) 52.8%

Fednel MONCHERY (PHTK) 33.7%

Je ne sais pas encore 5.3%

Je ne connais aucun des candidats de cette liste 4.3%

Refus de participer 3.9%



Sud :

Pierre Francois SILDOR 72.9% (PHTK)

Fritz Carlos LEBON (FANMI LAVALAS) 26.1%

Je ne sais pas encore 0.8%

Je ne connais aucun des candidats de cette liste 0.2%

Refus de participer 0.0%



DÉPUTATION 2e tour : Grand’Anse, intentions de vote :

Il s’agit de la reprise des élections à la députation, dans la section communale de Fond Cochon, circonscription de Roseaux (Département de la Grand'Anse). Cette reprise concerne deux Centres de vote. Rappelons que les élections n’avaient pas pu se tenir le 20 novembre en raison d'une rivière en crue qui avait empêché la livraison des matériels à destination de 10 bureaux de vote (Sondage du 24 au 27 janvier 2017)



Ronald TOUSSAINT (INITE PATRIYOTIK) 43.0%

David Nicolas CLERIE (P.H.T.K) 32.9%

Je ne connais aucun des candidats de cette liste 14.0%

Je ne sais pas encore 10.1%



HL/ HaïtiLibre