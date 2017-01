Haïti - Social : Le bilan du naufrage aux Iles Turks et Caicos s’alourdit





Mardi suite au naufrage d’une embarcation chargée de migrants haïtiens clandestins, 10 corps sans vie avaient été découverts à la pointe Nord-Ouest de l’île de Providenciales (îles Turques et Caïques) http://www.haitilibre.com/article-19900-haiti-social-10-haitiens-clandestins-retrouves-morts-dans-les-iles-turques-et-caiques.html . Mercredi dans la poursuite des recherche de survivants, 5 nouveau corps ont été retrouvés ce qui porte a 15 le bilan provisoire du nombre des victimes noyées dans ce naufrage.



Un survivant haïtien a été arrêté a déclaré Kevin Clarke, Porte parole de la « Turks and Caicos Police Force », ce qui a permis d’apprendre que 69 personnes se trouvaient à bord de l’embarcation (50 homme et 19 femmes).



Le rescapé a indiqué qu’il avait nagé jusqu’à la rive quand l’embarcation avait commencé à couler après avoir heurté un rocher dans une mer agitée et que plusieurs autres de ses compatriotes avaient réussit également à rejoindre la terre ferme, sans qu’il soit en mesure de dire combien exactement.



HaïtiLibre