Haïti - Élections : Bombe lacrymogène sur un Centre de vote





Sandra Honoré espère voir des électeurs... :

Après avoir visité deux centres et plusieurs bureaux de vote dans la matinée, Sandra Honoré tente d’expliquer le faible taux de participation à date « [...] le fait que les élections pour les collectivités territoriales n'ont pas eu lieu depuis près de 10 ans, les gens ont tendance ou ont eu tendance à ne pas mettre l'accent sur ces élections, mais je crois que le CEP a fait un bon travail pour sensibiliser la population sur le rapport entre les communautés et les ASEC et les CASEC et j’espère que l'explication qu'on m'a donné, que la grande majorité des électeurs vont premièrement à la messe et viennent après au Centre de vote, ceci est bien l'explication et qu'ils vont effectivement venir voter après la messe [...] »



En terme d’organisation elle se dit « [...] très satisfaite des mesures que le CEP a adoptées pour améliorer le processus. En ce qui concerne la sécurité, le travail que nous avons fait conjointement avec la PNH, laissait croire qu’on aura un scrutin aujourd’hui en sécurité et je fais appel à tous les participants dans le processus de ne pas utiliser la violence surtout, d’exprimer leur choix démocratique librement et de laisser aux autres exprimer leur choix et d’attendre le résultat de ce scrutin dans la tranquillité et dans le sérénité. » http://www.haitilibre.com/article-19938-haiti-elections-message-a-tous-de-sandra-honore.html



Bombe lacrymogène sur un Centre de vote :

Un individu a lancé une bombe lacrymogène sur le Centre de vote au lycée Mirebalais, provoquant une situation de panique.



Sécurité des femmes candidates :

Le Conseil Électoral Provisoire (CEP) informe qu’afin de garantir la sécurité des femmes candidates dans leur participation au scrutin de ce dimanche 29 janvier, il a été mis en place la ligne téléphonique « 100 », baptisée : « Ligne bleue » Les candidates peuvent appeler à ce numéro gratuitement à partir d’un téléphone de la Digicel, au cas où elles seraient victimes d’actes de violence, en cas d’agressions verbales et / ou physiques, pendant et après le déroulement des élections.



Privert a voté et encourage... »

Le Président de facto de la République, Jocelerme Privert s'est rendu à Petit Trou de Nippes, sa ville natale, pour y remplir son devoir civique et invité tous les citoyens en âge de voter inscrit et détenteurs de leur Carte d'Identification Nationale (CIN) à remplir leur devoir civique afin de compéter le personnel politique du pays...



