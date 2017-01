Haïti - FLASH : Élections, bilan partiel 49 incidents, 20 arrestations





Dimanche à 15h53, soit 7 minutes avant la fermeture des bureaux de vote, la Police Nationale d'Haïti a fourni un nouveau bilan partiel des incidents enregistrés lors de la journée des élections du 29 janvier 2017, soit au total 49 incidents et 20 arrestations.





Bilan des incidents par département :

Département de l'Artibonite :

2 arrestations

1 incident de fraude électorale



Département du Centre :

2 Destruction de bulletins de vote ;

4 arrestations ;

1 manifestation ;

1 possession de carte électorale ;

1 tentative de fraude ;

1 saisie d'arme à feu.



Département de la Grand Anse :

1 incident de jets de pierre.



Département du Nord :

1 vol de bulletins ;

3 arrestations ;

1 incident de fraude électorale ;

1 possession arme blanche et lot de cartes ;

1 trouble à l'ordre public ;

1 lancement de gaz lacrymogène.



Département du Nord-Est :

1 arrestation ;

1 possession de faux mandats.



Département de l'Ouest :

8 arrestations ;

1 trouble à l'ordre public ;

2 jets de pierres ;

4 saisies d'armes à feu.



Département du Sud Est :

2 arrestations ;

1 manifestation ;

3 troubles à l'ordre public ;

1 jets de pierres ;

1 bureau de vote fermé ;

1 barricade ;

1 saisie d'arme à feu.



En résumé globalement il y a eu 1 vol de bulletins, 2 destruction de bulletins de vote, 20 arrestations, 2 fraudes électorale, 1 possession arme blanche et lot de carte, 2 manifestations, 1 possession de carte électorale, 5 trouble à l'ordre public, 4 jets de pierres, 1 bureau de vote fermé, 1 possession de faux mandats, 1 barricade, 1 tentative de fraude, 6 saisie d'arme à feu, 1 lancement de gaz lacrymogène, pour un total partiel de 49 incidents.



HL/ HaïtiLibre