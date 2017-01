Haïti - Politique : Propos de Jovenel Moïse sur le Président Donald Trump





Dimanche lors d’une entrevue avec l'agence Reuters, Jovenel Moïse le Président élu d’Haïti, s’est dit convaincu que l’expérience en affaires du Président américain Donald Trump, lui donnera une meilleure compréhension des relations bilatérales.



« Je crois aujourd'hui que le Président Trump aura une meilleure compréhension des relations entre les deux pays, qui sera basée sur une coopération axée sur les résultats dans l'intérêt des deux pays [...] Le Président Trump et moi, sommes des entrepreneurs et tout ce que veut un entrepreneur, c'est des résultats et j'espère que nous mettrons tout en place pour nous assurer que nous livrons à nos peuples. »



Ajoutant qu’il espérait bien s’entendre avec le nouveau Président des États-Unis.



SL/ HL/ HaïtiLibre