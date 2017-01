Haïti - FLASH : Miss Haïti, élue 1ère Dauphine à Miss Univers





Dans la nuit de dimanche à lundi au « Mall of Asia Arena » à Manille aux Philippines (pour coïncider avec le prime-time du début de soirée aux États-Unis en raison du décalage horaire), lors de la 65ème Édition de la prestigieuse compétition internationale de Miss Univers, le jury a couronné la française Mittenaere Iris (23 ans ) Miss Univers. La reine était suivie de très près par notre beauté haïtienne Raquel Pelissier élue 1ère Dauphine et Andrea Tovar, Miss Colombie (2 ème Dauphine)



12 finalistes en compétition : Mary Esther Were (Kenya), Kezia Warouw (Indonésie), Deshauna Barber (Etats-Unis), Kristal Silva (Mexique), Valeria Piazza (Pérou), Keity Drennan (Panama), Andrea Tovar (Colombie), Maxine Medina (Philippines), Siera Bearchell (Canada), Raissa Santana (Brésil), Iris Mittenaere (France), Raquel Pelissier (Haïti), ont défilé en maillot de bain et robe de soirée.



« Je salue la brillante participation de notre compatriote Raquel Pelissier au concours Miss Univers. Haïti est fière de sa performance, » a déclaré Jovenel Moïse Président élu d’Haïti.



« Félicitations à Raquel Pélissier, classée 2 ème au concours Miss Univers. Haïti te remercie de faire flotter haut son bicolore, » a indiqué Ministère du Tourisme d’Haïti.



En savoir plus sur Raquel Pelissier :

Raquel Pelissier (24 ans) est mannequin professionnel. Elle détient un degré en Optométrie et une licence en Recherche Scientifique de la « Universitad Complutense de Madrid » (Espagne). Elle parle couramment le français, le créole haïtien, l’anglais et l’espagnol « Représenter Haïti me donne l’occasion d’exposer ses couleurs et sa culture à l’étranger. Je veux changer la façon dont le reste du monde nous voit, et faire un bon impact » avait déclaré Raquel lors de sa participation au concours, en hiver dernier ajoutant avant sa participation aux Philippines « Mon projet pour Haïti consiste à enseigner les moeurs et les valeurs aux jeunes », avait-elle annoncé



HL/ HaïtiLibre