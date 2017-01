Haïti - Actualité : Zapping politique...





Une journée électorale réussie dixit Berlanger :

Dimanche, lors de la conférence de presse du CEP de fin de journée, Léopold Berlanger, le Président du le Conseil Electoral Provisoire (CEP) a déclaré « [...] nous pouvons dire que c'est une journée électorale réussie, mise à part quelques incidents que nous pouvons considérer comme sérieux dans envions une dizaine de Centres de vote sur 1,534. Ce qui s'est passé dans le pays aujourd'hui nous pouvons considérer que c'est un progrès que le pays a fait dans la marche vers la démocratie, la stabilité politique et l'institutionnalisation de la démocratie [...] »



Grave incident électoral :

L’inspecteur Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a indiqué qu'hier dimanche jour des élections en Haïti, le député de Grande Rivière du Nord accompagné d’hommes lourdement armés a fait irruption dans le Centre de vote Notre-Dame de Lourdes avant de repartir avec les bulletins de vote de ce Centre.



Taux de participation des électeurs très faible :

Les 600 observateurs du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) déployés sur le terrain, ont rapporté un taux de participation des électeurs très faible aux élections de dimanche...



Jovenel Moïse félicite le peuple haïtien :

« Je félicite le peuple haïtien qui s'est rendu une fois de plus aux urnes ce 29 Janvier pour consolider les acquis démocratiques. Vive Haïti ! » a déclaré le Président élu Jovenel Moïse.



Un Centre de vote occupé par des bandits :

Hier dimanche, parmi les incidents rapportés, le Centre de vote localisé à l'école Épiscopale Saint-Sylvestre (section communale de Carrefour) a été pris en otage par des bandits armés, contraignant le personnel du Centre à quitter les lieux...



Vers un record de faible participation ?

La branche en Haïti de l’organisation « New england human rights » salue la bonne organisation de la journée électorale du 29 janvier. Toutefois, Antonal Mortimé, représentant de cette organisation a déclaré « Nous allons sans doute assister à un faible taux record de participation aux joutes électorales du 29 janvier 2017. »



HL/ HaïtiLibre