Haïti - Élections : Résultats préliminaires des législatives cette semaine





Lundi en conférence de presse, Robinson Chérilus, le Directeur Général du Centre de Tabulation des Votes (CTV) a indiqué qu’à la mi-journée le CTV avait déjà reçu un peu plus de 35% des 38,755 Procès Verbaux (PV) en provenance de 5 départements. 29% sont actuellement en traitement et 5% ont déjà été tabulés.



Il a précisé que les 950 personnes mobilisées au CTV vont donné la priorité de tabulation aux PV concernant les élections complémentaires des 8 sénateurs afin de remettre les résultats au Conseil Électoral Provisoire (CEP) vendredi 3 février afin de respecter le calendrier électoral. Le CEP devrait publier ces résultats préliminaires dans le même jour normalement...



Concernant les élections législatives (Sénateurs), il a indiqué que 42% des 10,833 PV avaient déjà été reçu de 5 départements, mais toujours aucun des département du Nord, le Nord-Ouest et la Grand’Anse. Toutefois, il a expliqué qu’en raison des dispositions prises pour faciliter la collecte et l’acheminement des PV, il s’attendait à ce que le CTV est en main la totalité des PV mardi.



Concernant les élections locales, les résultats devraient être acheminés au CEP d’ici 4 semaines ou moins. Actuellement le CTV a reçu : 28% des PV des Conseils d’Administration des Sections Communales (CASEC), 26% des PV des Administrations des Sections Communales (ASEC) et 50% des PV des délégués de ville.



TB/ HaïtiLibre