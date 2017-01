Haïti - Miss Univers 2017 : Pluie de félicitations sur Raquel Pelissier





Depuis l’élection lundi de notre beauté haïtienne Raquel Pelissier comme 1ère Dauphine de la 65ème Édition de la prestigieuse compétition internationale de Miss Univers 2017 http://www.haitilibre.com/article-19952-haiti-flash-miss-haiti-elue-1ere-dauphine-a-miss-univers.html les félicitations ne cessent de se multiplier.



Ambassade de France en Haïti :

« L'Ambassade de France en Haïti adresse ses chaleureuses félicitations à la française Iris Mittenaere, sacrée hier Miss Univers 2017, ainsi qu'à sa Première dauphine, l'haïtienne Raquel Pélissier, une ancienne élève du lycée français Alexandre Dumas de Port-au-Prince ! »



Ambassade d’Haïti à Washington D.C. :

« Félicitations à Raquel Pelissier pour avoir remporté le titre de 1er Dauphine de Miss Universe 2017. Bien joué ! »



Consulat d’Haïti (Miami) :

« Félicitations à notre héroïne Raquel Pelissier, Première dauphine de Miss Univers 2017 ! Nous sommes très fiers de toi ! »



Cholzer Chancy, Président de la Chambre des Députés :

« Félicitations à Raquel Pelissier, 1ère Dauphine de Miss Univers 2017 ! Vous êtes La fierté de tout un peuple. »



Député Gary Bodeau (Delmas) :

« [...] Je te salue humblement et te présente mes chaudes félicitations en mon nom propre et au nom de toute la population de ma circonscription électorale et au nom de celles et ceux qui partagent mon opinion sur ce succès historique dont le pays en vérité avait tant besoin » a écrit Gary Bodeau Député de Delmas dans une lettre adressée à Raquel



Ministre de l’Éducation :

« Bravo à Raquel Pélissier pour sa brillante participation au concours Miss Univers comme 1er Dauphine. Fier de toi, » Jean Beauvois Dorsonne, Ministre de l'Éducation Nationale.



Ministère de la jeunesse :

« Le MJSAC salue la belle performance de Raquel Pélissier, élue 1ère dauphine du concours Miss Univers 2017 »



Sophia Martelly :

« Raquel Pélissier tu es la fierté de tous les Haïtiens. Compliments ! » Sophia Martelly, ex-première dame d’Haïti.



Bureau National d'Ethnologie (BNE) :

« Le BNE félicite Raquel Pelissier un enfant d'Haïti qui est sorti deuxième au concours Miss Universe 2017. Raquel nous a fait vivre beaucoup d'émotions, elle nous a donnée une raison pour continuer d'avoir de l'espoir en notre pays. Nous n'oublions pas les nombreuses autres femmes qui ont fait notre fierté dans une série de concours internationaux comme Sarodj Bertin, Claudinette Fouchard, Rachel Scott... Onè respè pou fanm sa yo!. »



Porte Parole du PHTK :

« Bravo Raquel, tu as fait palpiter le cœur de toute une Nation. Ton charme et ta beauté marqueront à jamais l'histoire de Miss Univers. » Rudy Hériveaux, Porte-parole du PHTK.



Gouvernement Jeunesse d'Haïti :

Del Carmen B. Medina Gaspar, la Jeune Ministre de la Culture au Gouvernement Jeunesse d'Haïti (GJH) salue Raquel Pélissier « Miss Haïti Universe 2016 » élu Première Dauphine à la finale de la 65e édition du prestigieux concours international « Miss Universe ».



HL/ HaïtiLibre