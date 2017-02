Haïti - FLASH : 3ème jour de guerre des Gangs à Grand-Ravine





Mardi la situation était très tendue dans le quartier de Grand-Ravine, à Martissant où règne une situation de panique et de peur chez les résidents alors que se poursuit depuis 3 jours des affrontements mortels entre gangs rivaux lourdement armés, qui ont déjà fait plusieurs victimes...



Ces affrontements on débuté dimanche après la mort de « Roro » un bandit qui tentait de prendre le commandement du Gang de Junior Décimus, alias « Tet kale », un des principaux chefs de gangs de la zone, arrêté en décembre dernier http://www.haitilibre.com/article-19420-haiti-flash-arrestation-du-dangereux-chef-de-gang-junior-decimus.html



Selon plusieurs témoins des tirs d’armes automatiques ont été entendu tout au long de la journée il y aurait plusieurs morts et blessés. De nombreux résidents ont quitté la zone pour sauver leur vie et les élèves du Lycée de Grande Ravine et d'autres établissement dans la zone, restent enfermés chez eux en raison du danger.



L'inspecteur Garry Desrosiers, Porte Parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a indiqué qu'une opération policière était en cours mardi après-midi, précisant que des unités spécialisées de la police et de la force militaire de la Minustah prêtaient main forte aux effectifs policiers de Martissant, dépassés par les évènements. Il a confirmé qu’il y avait des victimes sans en préciser le nombre ni s’il s’agissait de membres de la population ou de bandits. La situation reste confuse et très compliquée dans la zone.



