Haïti - Actualité : Zapping politique...

Jovenel Moïse au Barreau de Port-au-Prince :<.B>

Mardi, le Président élu Jovenel Moise, a visité le barreau de Port-au-Prince ou il s'est entretenu avec le bâtonnier Stanley Gaston notamment sur la nécessité de renforcer les institutions déclarant « Le renforcement du secteur de la justice est et demeure l'une de mes priorités. Je visite le Bâtonnier, ainsi que son Conseil, de l'Ordre des Avocats de Port-au-Prince, dans le cadre du renforcement institutionnel [...] Toutes les institutions républicaines sont en crise. Nous serons là, comme Président de la République, pour garantir leur bonne marche. Ce matin, je viens dire aux avocats que je suis prêt à travailler pour le renforcement des institutions, à apporter des solutions. »



Le bâtonnier Stanley s'est félicité de la visite de Président Moïse, rappelant que c'est la première fois en 150 ans que le barreau reçoit la visite d'un Président élu.



Rony Desroches prône une réforme du système électoral :

Rony Desroches membre du Comité de Pilotage de l’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID) appelle les différents acteurs politiques, l’exécutif et la société civile à travailler en vue de la réforme du système électoral et de la mise en place du Conseil Electoral Permanent. Il plaide t-il en faveur d’une nouvelle délimitation des sections communales et de la mise en mouvement de l’action publique contre les auteurs des actes de violence.



Le MOCHRENA réclame l’annulation des élections à... :

Un cartel ASEC de la section communale de Ravine Gros-Morne (département de l’Artibonite), inscrit sous la bannière du Mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti (MOCHRENA), réclame du Conseil électoral provisoire (CEP) l’annulation des élections dans cette localité par le fait que leur cartel n’a pas figuré sur les bulletins de vote.



Augmentation des décès dans les prisons :

Préoccupé par l’augmentation des décès dans les prisons, Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a tenue une importante réunion avec les acteurs concernés. Dans cette session de « brainstorming », les acteurs ont exposé le problème, identifié les causes et proposé des solutions pour stopper cette dramatique situation.



5 ème journée de manifestation à Petit-Goâve :

Mardi, cinquième journée de manifestation des élèves du lycée Faustin Soulouque de Petit-Goâve accompagnés par des enseignants grévistes, supportés par des collégiens, tensions, jets de pierre, gaz lacrymogènes sur la route nationale #2, lancement de pierres sur un convoi des militaires de la Minustah provenance du Sud...



Distribution d’aide aux personnes à besoins spéciaux :

Une équipe du Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) a procédé récemment à l'enregistrement d'une vingtaine de personnes handicapées à Gressier, (Ouest) et évalué leurs situations socio-économiques. A cette l'occasion, plusieurs de ces personnes ont reçu des matériels adaptés répondant à leurs besoins. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mission du BSEIPH visant à garantir l'autonomie des personnes à besoins spéciaux.



